Марта КОСТЮК: «Мертенс? Это лучше, чем Свентек, Соболенко или Рыбакина»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) прокомментировала победу над Клэр Лю (США, WTA 99) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2024, а также поделилась ожиданиями от предстоящего поединка против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28) в 1/32 австралийского мейджора:

«Матч с Клэр Лю? Я очень довольна третьим сетом. Рада, что смогла найти ритм, потому что Клэр – очень непростая соперница для меня, для моей игры. И к тому же это первый круг мейджора, поэтому всегда немного больше нервов и ожиданий, но это был хороший матч. Победа есть победа, так что двигаемся дальше.

Элизе Мертенс? Когда я с ней играла два года назад, то это было примерно на второй неделе после начала полномасштабной войны. Я была в очень плохом психологическом состоянии. Не знаю, помнят ли люди еще, потому что уже столько времени прошло... Когда только началась война, каждый день ты чувствовал разные эмоции: то страх, то гордость, то поднятие духа. И где-то на вторую неделю было такое сильное эмоциональное выгорание.

Я тогда после очень тяжелого матча с Мариной Заневской чувствовала себя очень уставшей от всего происходящего в целом и не смогла нормально сыграть с Мертенс, поэтому оценивать очень сложно, удачная ли это соперница для второго круга или нет. Конечно, это лучше чем Свентек, Соболенко или Рыбакина. Это будет еще один классный матч, но о поединке два года назад я ничего сказать не могу, потому что он проходил в очень сложных эмоциональных условиях для меня. Но я хорошо ее знаю, играла несколько раз против нее пару и также тренировалась с ней. Посмотрим, это Grand Slаm, поэтому все может произойти.

Поддержка? Я очень люблю играть в Австралии, особенно в Мельбурне. Я в очень близких отношениях с украинской диаспорой здесь, начиная с 2017 года, когда я выиграла юниорский Australian Open. Они тогда очень тепло нас приняли. Мы тогда были молодые и бедные юниоры (смеется), у которых действительно не было лишних денег, чтобы пожить в отеле два дня. И они между турнирами нас приняли. С того момента мы всегда наведываемся к ним в гости, поддерживаем с ними контакт. Это действительно большая диаспора и они сильно поддерживают. Я чувствую это и вижу, и очень люблю, когда они присутствуют на моих матчах», – сказала Марта.

В ночь на 17 января Костюк проведет поединок против Мертенс на стадионе Kia Arena. Ориентировочное время начала встречи – 07:00 по Киеву.

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Видеообзор матча Марта Костюк – Клэр Лю