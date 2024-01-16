Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 17 января
В среду на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины
15 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 будут стартуют матчи 2-го раунда в одиночном разряде, а также продолжатся поединки 1/32 финала в парном.
В среду на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Второй раунд. Одиночный разряд
Корт №7. 3-й запуск (05:30*)
Леся Цуренко [28] – Ребека Масарова
Kia Arena. 4-й запуск (07:00*)
Марта Костюк – Элизе Мертенс [25]
Australian Open. Первый раунд. Парный разряд
Корт №12. 3-й запуск (05:30*)
Ангелина Калинина / Анна-Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер
Корт №13. 3-й запуск (05:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Эмина Бекташ / Кайла Дэй [Alt]
Корт №12. 4-й запуск (07:00*)
Денис Молчанов / Никола Качич – Бен Маклахан / Йосихито Нисиока
*ориентировочное время
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