Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 17 января

15 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 будут стартуют матчи 2-го раунда в одиночном разряде, а также продолжатся поединки 1/32 финала в парном.

В среду на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Второй раунд. Одиночный разряд

Корт №7. 3-й запуск (05:30*)

Леся Цуренко [28] – Ребека Масарова

Kia Arena. 4-й запуск (07:00*)

Марта Костюк – Элизе Мертенс [25]

Australian Open. Первый раунд. Парный разряд

Корт №12. 3-й запуск (05:30*)

Ангелина Калинина / Анна-Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер

Корт №13. 3-й запуск (05:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Эмина Бекташ / Кайла Дэй [Alt]

Корт №12. 4-й запуск (07:00*)

Денис Молчанов / Никола Качич – Бен Маклахан / Йосихито Нисиока

*ориентировочное время

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