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Australian Open
16 января 2024, 12:56 | Обновлено 16 января 2024, 13:34
858
0

Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 17 января

В среду на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины

16 января 2024, 12:56 | Обновлено 16 января 2024, 13:34
858
0
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 17 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

15 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 будут стартуют матчи 2-го раунда в одиночном разряде, а также продолжатся поединки 1/32 финала в парном.

В среду на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Второй раунд. Одиночный разряд

Корт №7. 3-й запуск (05:30*)
Леся Цуренко [28] – Ребека Масарова

Kia Arena. 4-й запуск (07:00*)
Марта Костюк Элизе Мертенс [25]

Australian Open. Первый раунд. Парный разряд

Корт №12. 3-й запуск (05:30*)
Ангелина Калинина / Анна-Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер

Корт №13. 3-й запуск (05:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Эмина Бекташ / Кайла Дэй [Alt]

Корт №12. 4-й запуск (07:00*)
Денис Молчанов / Никола Качич – Бен Маклахан / Йосихито Нисиока

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Леся Цуренко – Ребека Масарова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йосихито Нисиока Бен Маклахлан Денис Молчанов Людмила Киченок Алена Остапенко Эмина Бекташ Кайла Дэй Ангелина Калинина Анна Каролина Шмидлова Эмма Наварро Диана Шнайдер Марта Костюк Элизе Мертенс Леся Цуренко Ребека Масарова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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