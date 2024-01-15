Знаменитая Марта из Бразилии получила специальный приз от ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Подведены итоги сезона по версии ФИФА на церемонии под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Знаменитая бразильская футболистка Марта получила специальный приз за большой вклад в развитие футбола.

Марта, которая сейчас играет за американский клуб Орландо Прайд, 6 раз признавалась лучшей спортсменкой года от ФИФА (2006–2010 и 2018).

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.