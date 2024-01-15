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Кубок африканских наций
Сенегал
15.01.2024 16:00 – FT 3 : 0
Гамбия
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Кубок африканских наций
15 января 2024, 18:42 | Обновлено 15 января 2024, 19:01
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Сенегал начал защиту чемпионского титула на Кубке Африки с разгрома Гамбии

Весь второй тайм «атласские львы» играли в большинстве

15 января 2024, 18:42 | Обновлено 15 января 2024, 19:01
275
0
Сенегал начал защиту чемпионского титула на Кубке Африки с разгрома Гамбии
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Африки, сборная Сенегала, успешно начала выступление на КАН-2023, проходящем в Кот-д’Ивуаре.

В 1-м туре «атласские львы» встречались с Гамбией и одержали легкую победу. Уже в дебюте встречи игрок французского «Марселя» Папе Гуйе открыл счет, а перед самым перерывом задачу сенегальцам облегчил полузащитник гамбийцев Адамс, удаленный с поля.

Во втором тайме, имея на одного игрока больше, подопечные Алиу Сиссе забили еще дважды – дубль записал на свой счет футболист французского «Метца» Ламин Камара.

Кубок Африки. Группа С. 1-й тур, 15 января

Сенегал – Гамбия – 3:0

Голы: П. Гуйе, 4, Л. Камара, 52, 86.

Удален: Адамс (45+8, Гамбия).

Видеообзор матча

Турнирные таблицы

Фотогалерея матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Камара (Сенегал).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Камара (Сенегал).
45’ +7
Ebou Adams (Гамбия) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал).
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Источник Sport.ua
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