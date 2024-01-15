Сенегал начал защиту чемпионского титула на Кубке Африки с разгрома Гамбии
Весь второй тайм «атласские львы» играли в большинстве
Действующий чемпион Африки, сборная Сенегала, успешно начала выступление на КАН-2023, проходящем в Кот-д’Ивуаре.
В 1-м туре «атласские львы» встречались с Гамбией и одержали легкую победу. Уже в дебюте встречи игрок французского «Марселя» Папе Гуйе открыл счет, а перед самым перерывом задачу сенегальцам облегчил полузащитник гамбийцев Адамс, удаленный с поля.
Во втором тайме, имея на одного игрока больше, подопечные Алиу Сиссе забили еще дважды – дубль записал на свой счет футболист французского «Метца» Ламин Камара.
Кубок Африки. Группа С. 1-й тур, 15 января
Сенегал – Гамбия – 3:0
Голы: П. Гуйе, 4, Л. Камара, 52, 86.
Удален: Адамс (45+8, Гамбия).
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