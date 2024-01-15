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Испания
15 января 2024, 10:28 | Обновлено 15 января 2024, 11:34
1346
1

Таблица Ла Лиги. Жирона вышла в лидеры. Атлетик неожиданно в топ-3

12-14 января состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании 2023/24

15 января 2024, 10:28 | Обновлено 15 января 2024, 11:34
1346
1
Таблица Ла Лиги. Жирона вышла в лидеры. Атлетик неожиданно в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12-14 января состоялись матчи 20-го тура Ла Лиги 2023/24.

Каталонская «Жирона» неожиданно потеряла очки в выездном матче с «Альмерией» – 0:0. Подопечные Мичела провели неубедительный матч и были ближе к поражению, чем к победе. Украинец Артем Довбик отыграл 67 минут. Еще один представитель Украины в составе красно-белых Виктор Цыганков вернулся после травмы и вышел во втором тайме.

«Реал» Мадрид с Андреем Луниным не играл в этом туре, поскольку принимал участие в Суперкубке Испании, в котором и торжествовал. Не играли в 20-м туре Ла Лиги из-за участия в Суперкубке также «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна».

Воспользовался пропуском тура грандами Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао, который в дерби обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на третье место в чемпионате. Баски выиграли уже четвертый матч подряд.

«Валенсия» в гостях разгромила «Кадис» 4:1, а Роман Яремчук пропустил этот матч из-за гриппа. «Летучие мыши» занимают восьмое место и их от зоны еврокубков отделяют всего три очка.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 занимает «Жирона» с 49 очками, вторым идет «Реал» с 48 баллами и игрой в запасе.

На третьей позиции располагается «Атлетик» с 41 пунктом. На 4-й строчке идет «Барселона», у которой столько же очков, но есть матч в запасе. Замыкает топ-5 мадридский «Атлетико» с 38 баллами.

Ла Лига 2023/24. 20-й тур. 12-14 января

  • Севилья – Алавес – 2:3
  • Лас-Пальмас – Вильярреал – 3:0
  • Мальорка – Сельта – 1:1
  • Атлетик – Реал Сосьедад – 2:1
  • Бетис – Гранада – 1:0
  • Альмерия – Жирона – 0:0
  • Кадис – Валенсия – 1:4

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 20 туров

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Источник Sport.ua
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JLF
Який сенс в таблиці, якщо ще  не всі зіграли 20-й тур?
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