Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити

13 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан».

Бельгийский полузащитник гостей Кевин де Брюйне провел второй поединок после того, как восстановился от травмы. 7 января Кевин отметился ассистом в Кубке Англии против «Хаддерсфилда», а в ворота «сорок» забил гол.

После завершения матча главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал успех своих подопечных:

«Это было действительно хорошо, иногда лучше для команды побеждать таким образом. Невероятная команда, как мы играли, с огромной индивидуальностью. Они показали мне, что хотят быть там, бороться до конца, что они хотят сохранить титул.

Кевин де Брюйне? Я немного расстроен и раздражён на него, потому что он не забил со штрафного!

Когда соперники устают, Кевин и Оскар [Бобб] в конце обеспечивают новый темп.

Оскар забил фантастический гол. Мы были очень впечатлены в предсезонке, я знал из информации о второй команде, что он особенный.

Когда мяч у Кевина и у нас есть бегуны, то это круто. Кевин один из самых уникальных в мире, а финиш Оскара... Я так рад за него», – сказал Гвардиола.

Видеообзор матча Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:3