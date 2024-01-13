13 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан».

«Ман Сити» уступал по ходу матча 1:2, но смог вырвать победу благодаря голу и ассисту своего лидера Кевина де Брюйне, недавно восстановившегося от травмы.

АПЛ. 21-й тур. 13 января

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Исак, 35, Гордон, 37 – Бернарду Силва, 26, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1

Видеообзор матча