13.01.2024 19:30 – FT 2 : 3
Англия13 января 2024, 23:13 | Обновлено 13 января 2024, 23:20
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Ньюкасл – Ман Сити – 2:3. Камбэк имени Де Брюйне. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
13 января 2024, 23:13 | Обновлено 13 января 2024, 23:20
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13 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан».
«Ман Сити» уступал по ходу матча 1:2, но смог вырвать победу благодаря голу и ассисту своего лидера Кевина де Брюйне, недавно восстановившегося от травмы.
АПЛ. 21-й тур. 13 января
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:3
Голы: Исак, 35, Гордон, 37 – Бернарду Силва, 26, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1
Видеообзор матча
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