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Чемпионат Англии
Ньюкасл
13.01.2024 19:30 – FT 2 : 3
Манчестер Сити
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Англия
13 января 2024, 23:13 | Обновлено 13 января 2024, 23:20
544
1

Ньюкасл – Ман Сити – 2:3. Камбэк имени Де Брюйне. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

13 января 2024, 23:13 | Обновлено 13 января 2024, 23:20
544
1
Ньюкасл – Ман Сити – 2:3. Камбэк имени Де Брюйне. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардіола и Кевін де Брюйне

13 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан».

«Ман Сити» уступал по ходу матча 1:2, но смог вырвать победу благодаря голу и ассисту своего лидера Кевина де Брюйне, недавно восстановившегося от травмы.

АПЛ. 21-й тур. 13 января

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Исак, 35, Гордон, 37 – Бернарду Силва, 26, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1

Видеообзор матча

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Кевин де Брюйне Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Сити видео голов и обзор Жузеп Гвардиола
Источник Sport.ua
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Maxcrimea10
Кращий пiвзахисник сучасностi гучно повернувся, Пеп схвалить)
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