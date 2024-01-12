13.01.2024 19:30 - : -
Англия12 января 2024, 11:59 |
82
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 января в 19:30 матч чемпионата Англии
12 января 2024, 11:59 |
82
0
В субботу, 13 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «горожане» занимают 3-е место, имея 40 очков. У «сорок» 9-я позиция и 29 пунктов.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ньюкасл – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 января 2024, 09:09 22
На кортах в Мельбурне выступят сразу семь украинских теннисисток
Футбол | 11 января 2024, 19:26 11
Испанский вратарь хотел бы остаться в Мадриде
Футбол | 11.01.2024, 13:55
Бокс | 11.01.2024, 19:51
Футбол | 12.01.2024, 12:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2024, 22:55 3
10.01.2024, 09:55 2
11.01.2024, 12:39 9
10.01.2024, 19:44 2
Футбол
11.01.2024, 01:59
11.01.2024, 11:51 5
10.01.2024, 23:43 14