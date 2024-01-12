В субботу, 13 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «горожане» занимают 3-е место, имея 40 очков. У «сорок» 9-я позиция и 29 пунктов.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ