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Чемпионат Англии
Ньюкасл
13.01.2024 19:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2024, 11:59 |
82
0

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 января в 19:30 матч чемпионата Англии

12 января 2024, 11:59 |
82
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл – Манчестер Сити

В субботу, 13 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «горожане» занимают 3-е место, имея 40 очков. У «сорок» 9-я позиция и 29 пунктов.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Ньюкасл – Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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