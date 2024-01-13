Минай арендует еще одного игрока Кривбасса

Ранее уже сообщалось о возможной аренде нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко в «Минай». Как стало известно Sport.ua, по той же формуле по тому же маршруту собирается отправиться центральный полузащитник криворожского клуба Владислав Семотюк.

24-летний Устименко в текущем сезоне УПЛ провел 5 матчей (74 минуты).

23-летний Семотюк принял участие в 4 поединках чемпионата (90 минут).

«Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. «Кривбасс» лидирует в чемпионате — 34 очка в 17 играх.

Напомним, на днях «Кривбасс» приобрел у «Миная» полузащитника Егора Твердохлеба.

Ранее наставник «Миная» Желько Любенович рассказал о старте подготовки команды к весенней части сезона.