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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 18:05 | Обновлено 13 января 2024, 18:06
214
0

Минай арендует еще одного игрока Кривбасса

Закарпатский клуб планирует одолжить у криворожан нескольких игроков

13 января 2024, 18:05 | Обновлено 13 января 2024, 18:06
214
0
Минай арендует еще одного игрока Кривбасса
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

Ранее уже сообщалось о возможной аренде нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко в «Минай». Как стало известно Sport.ua, по той же формуле по тому же маршруту собирается отправиться центральный полузащитник криворожского клуба Владислав Семотюк.

24-летний Устименко в текущем сезоне УПЛ провел 5 матчей (74 минуты).

23-летний Семотюк принял участие в 4 поединках чемпионата (90 минут).

«Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. «Кривбасс» лидирует в чемпионате — 34 очка в 17 играх.

Напомним, на днях «Кривбасс» приобрел у «Миная» полузащитника Егора Твердохлеба.

Ранее наставник «Миная» Желько Любенович рассказал о старте подготовки команды к весенней части сезона.

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Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы
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Владислав Семотюк Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы трансферы УПЛ аренда игрока инсайд
Источник Sport.ua
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