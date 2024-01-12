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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 15:46 | Обновлено 12 января 2024, 15:47
105
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «Уверен, сформируем команду, которую я бы хотел видеть весной»

Наставник «Миная» – о старте подготовки к весенней части сезона

12 января 2024, 15:46 | Обновлено 12 января 2024, 15:47
105
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Уверен, сформируем команду, которую я бы хотел видеть весной»
ФК Минай. Желько Любенович

Аутсайдер УПЛ под руководством Желько Любеновича в Ужгороде начал подготовку к весенней части чемпионата. Наставник «Миная», рассказал о планах ужгородцев.

«Ребята собрались, многие футболисты покинули команду текущей зимой, сейчас на сборах имеем большое количество потенциальных новичков. Ребята в хорошем настроении, стремятся проявить себя, подписать контракт с «Минаем».

Начали тренировки на «Авангарде». Зимние сборы в этом году все проведем на Закарпатье. Ребята, которые имеют контракты, все вернулись в расположение в хорошем настроении, заряженности. Все у нас будет хорошо.

У команды пока запланировано несколько спаррингов. 14-го сыграем с представителем Закарпатской области. На игру выйдут те, кто пока еще не имеет контрактов с нашим клубом. Первый, так сказать, «официальный» спарринг у нас будет с «Рухом» 19-го числа во Львове. 27 января «Рух» приедет к нам на контрольный матч. Других соперников пока называть не буду.

Скажу, что полноценного отпуска у нас не получилось, потому что было много работы по поиску новых игроков. Некоторых приглашенных на просмотр футболистов я знал до этого, видел их матчи, еще часть пригласили согласно их показателям на wyscout. Выбирали тех, кто подходит именно под мое видение футбола. Не важны их предыдущие достижения, возраст. Важно, чтобы футболисты могли понять мои требования и играть в тот футбол, который я строю.

Мы уже подписали Кирилла Прокопчука - официально объявили об этом. По моему мнению, это усиление для «Миная». Он молодой и перспективный футболист. Вот таких мы и ищем и они у нас будут. Уверен, мы сформируем команду, которую я бы хотел видеть весной», – сказал Любенович.

Напомним, что «Минай» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 6 очков в 15-ти поединках. Сейчас это единственный коллектив без побед в чемпионате.

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Желько Любенович Минай
Источник ФК Минай
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