Он проиграл конкуренцию. Форвард Кривбасса может перейти в Минай

Форвард «Кривбасса» Денис Устименко может перейти в «Минай» на правах аренды.

24-летний футболист проиграл конкуренцию за место в основе другим нападающим – Олегу Кожушко и Роману Дебелко.

Денис Устименко за всю осень сыграл всего 5 матчей (65 минут), без результативных действий.

Для него переход в закарпатский клуб – возможность получить необходимую игровую практику и почувствовать вкус забитых мячей. В последний раз Устименко забивал еще 26 октября 2021 года за Александрию против Металлиста 1925 в матче 1/8 финала Кубка Украины (5:2).

Контракт нападающего с криворожским клубом действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.