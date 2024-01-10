Он проиграл конкуренцию. Форвард Кривбасса может перейти в Минай
Денис Устименко, сыграв осенью лишь 5 матчей, может уйти в аренду
Форвард «Кривбасса» Денис Устименко может перейти в «Минай» на правах аренды.
24-летний футболист проиграл конкуренцию за место в основе другим нападающим – Олегу Кожушко и Роману Дебелко.
Денис Устименко за всю осень сыграл всего 5 матчей (65 минут), без результативных действий.
Для него переход в закарпатский клуб – возможность получить необходимую игровую практику и почувствовать вкус забитых мячей. В последний раз Устименко забивал еще 26 октября 2021 года за Александрию против Металлиста 1925 в матче 1/8 финала Кубка Украины (5:2).
Контракт нападающего с криворожским клубом действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.
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