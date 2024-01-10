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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 23:10 | Обновлено 10 января 2024, 23:22
698
0

Он проиграл конкуренцию. Форвард Кривбасса может перейти в Минай

Денис Устименко, сыграв осенью лишь 5 матчей, может уйти в аренду

10 января 2024, 23:10 | Обновлено 10 января 2024, 23:22
698
0
Он проиграл конкуренцию. Форвард Кривбасса может перейти в Минай
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Форвард «Кривбасса» Денис Устименко может перейти в «Минай» на правах аренды.

24-летний футболист проиграл конкуренцию за место в основе другим нападающим – Олегу Кожушко и Роману Дебелко.

Денис Устименко за всю осень сыграл всего 5 матчей (65 минут), без результативных действий.

Для него переход в закарпатский клуб – возможность получить необходимую игровую практику и почувствовать вкус забитых мячей. В последний раз Устименко забивал еще 26 октября 2021 года за Александрию против Металлиста 1925 в матче 1/8 финала Кубка Украины (5:2).

Контракт нападающего с криворожским клубом действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.

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Денис Устименко Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Источник Footboom
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