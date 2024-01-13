Металлург продлил контракт с основным полузащитником

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Металлурга» Максим Страдс, бравший время на раздумья, все-таки подписал новый контракт с запорожским клубом. Срок предыдущего соглашения истек 31 декабря.

21-летний Страдс в текущем сезоне провел 10 матчей за «Металлург» в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины. Также на его счету 4 игры за второлиговый «Металлург-2».

«Металлург» в весенней части сезона сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, выступления в которой начнет в статусе лидера с 25 очками. При этом с нового года клубу значительно урезали бюджет.

Команду уже покинули ее многолетний капитан защитник Владимир Полевой и ключевой полузащитник Дмитрий Крапивной. Еще два игрока основы – защитник Сергей Палюх и полузащитник Александр Снижко – выставлены на трансфер.

Ранее стало известно, где «Металлург» может проводить домашние матчи вместо Умани.

В настоящее время «Металлург» ищет инвестора, чтобы сохранить свою вторую команду во Второй лиге.