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Australian Open
13 января 2024, 13:56 |
152
0

Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open

13 января 2024, 13:56 |
152
0
Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

14 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№56 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, украинки выиграла первый поединок.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ребеки Масаровой (№94 WTA) или Олександры Саснович (№83 WTA).

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Лючия Бронцетти смотреть онлайн Australian Open 2024 Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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