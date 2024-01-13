Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№56 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, украинки выиграла первый поединок.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ребеки Масаровой (№94 WTA) или Олександры Саснович (№83 WTA).

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