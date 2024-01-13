Рекорды украинок, борьба за корону у мужчин, Свёнтек идет за титулом

112-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии еще до старта матчей основной сетки запомнился болельщикам отличным выступлением украинских теннисисток в квалификации, было побито несколько национальных рекордов. Впереди нас ждет очень много матчей с участием украинок, как минимум в стартовых раундах основы первого мейджора сезона 2024.

Нужно отметить, что турнир немного пострадал из-за снятия Рафаэля Надаля, которого все ожидали увидеть в хорошей форме после длительного восстановления. Впервые с 1999 года на кортах Мельбурна не сыграют ни Надаль, ни Роджер Федерер, фанатам тенниса остается с этим только смириться. Зато будет вечно молодой Новак Джокович, который в ранге фаворита попробует завоевать уже 11-й титул на этих кортах. Впрочем, есть несколько человек, которые могут ему помешать, борьба обещает быть захватывающей. В женской сетке увереннее всего перед стартом смотрится лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек, но здесь предугадать развитие ситуации значительно тяжелее.

Организаторы после нескольких трудных ковидных и постковидных лет на 13% увеличили призовые, и теперь каждый участник первого раунда в одиночном разряде получит как минимум по 80 тысяч долларов.

Мужчины

Подводящие турниры

ATP 250 – Гонконг. Финал

Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:4, 6:4

ATP 250 – Брисбен. Финал

Григор Димитров (Болгария) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(5), 6:4

ATP 250 – Аделаида. Финал

Иржи Легечка (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:3

ATP 250 – Окленд. Финал

Таро Даниэль (Япония) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 7:5

Сезон у мужчин началася на командном турнире United Cup, где, как и в прошлом году, выступили многие топовые теннисисты. Лучше всего проявили себя немец Александр Зверев и австралиец Алекс де Минаур. Первый выиграл 4 из 5 возможных матчей в одиночном разряде и все три в миксте, что принесло его команде немного неожиданную общую победу, ведь немцы были посеяны под 16-м номером среди 18 участников. Австралиец в первом матче проиграл Кэмерону Норри из Великобритании, после чего разобрался с тремя представителями топ-15: Тейлором Фритцом из США, Новаком Джоковичем из Сербии (6:4, 6:4) и тем же Зверевым, заслужив дебют в топ-10 рейтинга ATP. Победа над Ноле вообще стала событием, ведь Джокович на кортах Австралии не проигрывал с 2018 года (43 матча подряд), когда в четвертом круге Australian Open его сенсационно выбил кореец Хён Чон. Причиной не самого удачного выступления Джоковича на United Cup 2024 стала травма локтя, но в команде лидера мирового рейтинга заявили, что к началу австралийского мейджора он будет в порядке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Что касается остальных турниров, то наибольший интерес вызвали соревнования в Брисбене, на которых состоялось долгожданное возвращение Рафаэля Надаля. Испанец провел два отличных матча против Доминика Тима и Джейсона Кублера. Казалось, что он снова готов сражаться на самом высоком уровне, но в третьем поединке Рафа травмировал бедро и проиграл австралийцу Джордану Томпсону (7:5, 6:7, 3:6), не реализовав три матчбола. После этой встречи стало известно, что Король грунта пропустит Australian Open. Огромная потеря для турнира и всего тенниса, но главная цель спортсмена впереди. Безусловно, она настроен снова выиграть Ролан Гаррос, а если позволит здоровье, то и Олимпийские игры, которые пройдут на тех же кортах.

Также стоит отметить, что в хорошей форме находится неудавшийся наследник славы Роджера Федерера – Григор Димитров. Болгарин стал лучшим в Брисбене, одолев в финале восьмую ракетку мира Хольгера Руне из Дании, который был там без своего тренерского штаба. Для Димитрова это первый титул ATP с 2017 года.

Australian Open

В этом году в Мельбурне сможет сыграть второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас, который в прошлом сезоне пропустил первый мейджор сезона из-за травмы. Перед Новым годом испанец даже обыграл Джоковича на выставочном турнире. После этого официальных матчей он не проводил.

По итогам турнира сразу три теннисиста могут оказаться на первом месте в мировой классификации. Сейчас у Джоковича 11055 очков, но он защищает 2000 за победу, Карлос стартует с 8855 и не защищает ничего, ему нужно сыграть как минимум лучше серба, если это не будут вылеты на ранних стадиях. Медведев начнет свой путь с 7465 очков, ему нужен титул, а также, чтобы конкуренты не вышли в полуфинал. Нужно понимать, что Алькарас и Медведев находятся в одной части сетки и могут встретиться уже в полуфинале. Джокович получит прямого конкурента за первое место только в финале.

Букмекеры видят Джоковича однозначным фаворитом, коэффициент на его победу составляет 2.0, у Алькараса этот показатель 4.0, у Медведева и Синнера по 7.0. У остальных 20 и больше.

Жеребьевка в этом году получилась неплохой. В первой четверти сетки к Джоковичу в компанию попал Стефанос Циципас, который начнет турнир матчем с Маттео Берреттини, Бен Шелтон, Адриан Маннарино, Лоренцо Музетти. Также здесь есть ветераны Гаэль Монфис, Стэн Вавринка, Энди Маррей, Марин Чилич и Роберто Баутиста Агут. Будет на что посмотреть уже с первых раундов.

Во второй четверти находятся Янник Синнер и Андрей Рублев. Их попробуют не пустить в 1/4 финала Алекс Де Минаур, Френсис Тиафо, Себастьян Корда, Джей-Джей Вульф, Карен Хачанов, Кристофер Юбэнкс и другие.

Чуть ниже к Хольгеру Руне и Даниилу Медведеву попали Хуберт Хуркач, Григор Димитров, Алехандро Давидович Фокина. Есть и пробившийся из квалификации Давид Гоффен, который сразу сразится в сеяным Уго Умбером. В первом круге также будет громкая по именам встреча Феликс Оже-Альяссим – Доминик Тим. Есть ощущение, что именно здесь будет больше всего сюрпризов.

В последней четверти кроме Карлоса Алькараса и Александра Зверева есть Каспер Рууд, Томми Пол, Кэмерон Норри, Иржи Легечка, Джек Дрейпер и даже Александр Бублик. У Алькараса после встречи с Ришаром Гаске сразу же победитель матча Дэн Эванс – Лоренцо Сонего. Будет непросто, хотя оба и не в лучшей форме.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Кроме Надаля на турнире не сыграют Райли Опелка (травма руки), Доминик Штрикер (спина), Аслан Карацев (колено) и Борна Гойо (спина).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

[1] Джокович – [7] Циципас

[4] Синнер – [5] Рублев

[3] Медведев – [9] Хуркач

[2] Алькарас – [6] Зверев

Наши

В этом году во второй раз в карьере в квалификации Australian Open выступил Виталий Сачко. И снова он дошел до полуфинала отбора, на этот раз проиграв в упорном матче на двух тай-брейках 7-му сеяному Александару Ковачевичу из США. Отметим, что в прошлом году Алексею Крутых удалось пройти сито отбора.

Женщины

Подводящие турниры

WTA 500 – Брисбен. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Арина Соболенко – 6:0, 6:3

WTA 250 – Окленд. Финал

Коко Гофф (США) – Элина Свитолина (Украина) – 6:7(4), 6:3, 6:3

WTA 500 – Аделаида. Финал

Алена Остапенко (Латвия) – Дарья Касаткина – 6:3, 6:2

WTA 250 – Хобарт. Финал

Эмма Наварро (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 4:6, 7:5

Сборная Польши хоть и не выиграла United Cup, но Ига Свёнтек была признана самым ценным игроком турнира. На ее счету было пять выигранных одиночных матчей, а также два из трех в миксте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На большом турнире в Брисбене до финала дошли прошлогодние финалистки Australian Open Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Представительница Казахстана взяла убедительный реванш на австралийской земле, отдав сопернице всего 3 гейма. Соболенко, конечно, была в шоке и даже вроде как в шутку сказала, что это вина ее команды. Рыбакина, кстати, призналась, что снова заболела в Австралии, результат в Брисбене ее сильно удивил.

На турнире в Окленде лучше всех получилось у действующей чемпионки Коко Гофф, которая в финале обыграла Элину Свитолину. Чемпионка US Open 2023 точно будет среди фавориток в Мельбурне.

Также в этом сезоне неплохо играет как в одиночке, так и в паре латвийка Алена Остапенко. Конечно, ее дуэт с Людмилой Киченок нам более интересен, но в одиночном разряде на нее точно стоит обратить внимание. После победы на Ролан Гаррос 2017 у Остапенко не было таких громких успехов, но в прошлом сезоне было 2 четвертьфинала на мейджорах. Главная проблема на 7-матчевой дистанции турнира Grand Slam для игрока такого плана – отсутствие стабильности. Очень тяжело провести все матчи на одном уровне, когда запасного плана нет, а эмоции сдерживать не получается.

Australian Open

У женщин борьбы за первую строчку мирового рейтинга не будет. Дело в том, что даже при условии вылета Свёнтек в первом круге и успешной защите титула от Соболенко полька будет опережать свою главную соперницу на 735 очков. Очень вероятно, что через две недели с небольшим этот отрыв будет гораздо солиднее.

Букмекеры отдают больше всего шансов Свёнтек (коэффициент на победу 3.25). На втором месте Рыбакина и Соболенко (5.5), чуть ниже – Гофф (7.0). Также немного выше остальных Джессика Пегула (15.0). Далее расположились Онс Жабер и Наоми Осака (по 26). Японка недавно вернулась после декрета и выиграла один матч в Брисбене, где ее не без проблем остановила еще одна экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова. Впервые с 2020-го в Мельбурне сыграет Каролин Возняцки, также возвращается на Australian Open и Анжелик Кербер. У первой уже двое детей, вторая чуть менее года назад родила первого ребенка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Результаты жеребьевки у женщин чуть более интересные. Первые четыре позиции в списке заняли Свёнтек, Кенин, Коллинс и Кербер – плотность топов разных годов зашкаливает. Кроме них в первой четверти есть также наши Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а также Вероника Кудерметова, Алена Остапенко, Виктория Азаренко, прогрессирующая Эмма Наварро и Маркета Вондроушова. Не очень хорошая компания для украинок, будет сложно бороться за что-то серьезное.

Во второй четверти Рыбакина начнет с Плишковой, также здесь будуть бороться Джессика Пегула, Жасмин Паолини, Дарья Касаткина, Чжэн Циньвень, Эмма Радукану, Сорана Кырстя. Из украинок есть Ангелина Калинина. Если бы не слабое начало года, то на ее хорошее выступление вполне можно было бы рассчитывать.

Чуть ниже к Марии Саккари и Коко Гофф попали Каролин Гарсия, Лейла Фернандес, Беатрис Хаддад Майя, Элизе Мертенс, Каролин Возняцки и другие. Также здесь есть Марта Костюк и Дарья Снигур. Марта может приятно удивить, если у нее будет соответствующий настрой и состояние здоровья.

В последней четверти к Онс Жабер и Арине Соболенко попали Барбора Крейчикова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Аманда Анисимова. В первом круге будет интересный матч Векич – Павлюченкова. Сыграют здесь Юлия Стародубцева и Леся Цуренко, у второй есть неплохие шансы выиграть несколько матчей.

Принять участие в турнире не смогут Белинда Бенчич и Петра Квитова (ушли в декрет), Бьянка Андрееску (травмы спины), Каролина Мухова (запястье), Мэдисон Киз (плечо), Лорен Дэвис (плечо), также не смогут выступить Дженнифер Брэди, Кэти Макнэлли и Ирина-Камелия Бегу.

Ориентировочный состав четвертьфиналов

[1] Свёнтек – [11] Остапенко

[3] Рыбакина – [5] Пегула



[8] Саккари – [4] Гофф

[6] Жабер – [2] Соболенко

Наши

В этом году украинки обновили национальный рекорд по количеству участниц в основной сетке Australian Open. По рейтингу в основу прошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк, первые три еще и сеяные, это уже рекорд для украинского тенниса на всех мейджорах. Пройти сито квалификации удалось Даяне Ястремской, Юлии Стародубцевой и Дарье Снигур.

Элина Свитолина начала сезон в Окленде, где только в финале в трех сетах проиграла Гофф. Некоторые матчи Элины были очень энергозатратными, поэтому она сама призналась, что взятие титула было бы для нее настоящим чудом. В Мельбурне она начинает матчем против 18-летней австралийки Тайлы Престон, получившей уайлд-кард от организаторов. Любые австралийки в Мельбурне – это всегда опасно, но Элина – явный фаворит встречи. Во втором круге будет Томова или Кайла Дей, здесь больших проблем быть не должно. В третьем раунде уже будет серьезная соперница, например Кудерметова, хотя она и не в лучшей форме и возможен вариант вроде Синяковой. А в четвертом матче маячит встреча с Игой Свёнтек, и здесь уже шансы мизерные. Ига набрала феноменальную форму, победа над ней в Мельбурне станет большой сенсацией.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Ангелина Калинина проиграла оба матча на старте сезона, но жребий был к ней благосклонен. Уже со старта ее предстоит сразится с Аранчей Рус из Нидерландов, против этой соперницы Ангелина успешно завершила прошлый год. Есть подозрения, что на этот раз будет сложнее. В случае положительного исхода украинку ожидает встреча против победительницы поединка Калинская – Волынец. Далее, вероятно, будет Касаткина, а потом Рыбакина. В общем, сетка неплохая в первых раундах, но без хорошего уровня игры это мало чем поможет.

Леся Цуренко не очень удачно выступила в Окленде, уступив Диан Парри во втором круге. Стартовать в Мельбурне украинке придется против Лючии Бронцетти, такую соперницу желательно побеждать. Далее по сетке победительница встречи Саснович – Масарова, здесь также есть неплохие шансы. Но на этом все, в третьем круге будет Соболенко.

Марта Костюк неплохо проявила себя в Аделаиде, если не считать традиционных психологических моментов. В первом раунде Aus Open ее ждет встреча с Клер Лю из США, где Марта явный фаворит. Далее, скорее всего, Элизе Мертенс и здесь могут быть большие проблемы. Бельгийка всегда стабильно хорошо играет на мейджорах, Марте потребуется сыграть без провалов, в чем есть сомнения. В третьем круге ожидается Мария Саккари, которая стабильностью на таком уровне как раз и не отличается. Как и говорилось выше, можно пошуметь, но нужно приложить усилия.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Даяна Ястремская в статусе лидера посева в квалификации не без труда обыграла далеко не самых сильных оппоненток в отборе, и в матче с Маркетой Вондроушовой все будет зависеть от ее соперницы. Если чешка снова страдает от какой-то травмы, то шансы ее обыграть есть, на United Cup чешка ничего не показала. Набравшая форму Маркета, конечно же, нынешней Ястремской шансов не даст никаких, слишком велика разница в мастерстве. Если вселенная будет на стороне Даяны, то дальше будет легче, хотя программу-минимум Ястремская уже точно выполнила.

Дарья Снигур абсолютно неожиданно преодолела квалификацию, уверенно обыграв достойных соперниц. К примеру, в прошлом году у нее была всего одна победа в квалификации на всех турнирах Grand Slam вместе взятых. Чтобы вы понимали, по состоянию на 12 января Снигур уже заработала 57% призовых от общей суммы за прошлый сезон. В основе Дарье выпало играть против американки Алишы Паркс и шансы приблизительно равны. Далее кто-то из молодых из пары Лейла Фернандес – Сара Бейлек, а еще дальше загадывать не особо есть смысл, хотя сыграть с Гофф на таком уровне было бы бомбезно.

Юлия Стародубцева, которая возобновила карьеру после учебы менее года назад, более ожидаемо прошла в основу. В финальном матче отбора против чешки Кнутсон все решилось на тай-брейке финальной партии. К сожалению, жребий был жесток по отношению к Юлии, в первом раунде основы она сыграет с шестой ракеткой мира Онс Жабер. Не совсем понятно, что из себя представляет туниска на старте сезона, но в любом случае победа будет чем-то из серии фантастики.

Также в квалификации играла и Катарина Завацкая, но в полуфинале ее остановила австралийка Мэддисон Инглис, которую позже обыграла Снигур.

Важно помнить, что в этом году Australian Open перешел на систему, которую используют на Ролан Гаррос, то есть матчи первого круга начинаются еще в воскресенье. В первый игровой день из украинок сыграют Леся Цуренко и Дарья Снигур. Матч с участием Леси начнется в 02:00 по Киеву в ночь с субботы на воскресенье. Снигур выйдет на корт вторым запуском после поединка у мужчин.

Также не забывайте, что на всех мейджорах тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков.