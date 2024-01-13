18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу

Садио Мане и его жена-подросток не собираются в медовый месяц, потому что ее заставили вернуться в школу для подготовки к выпускным экзаменам, сообщает MailOnline после того, как в сети опубликованы кадры, на которых видно, как ее приветствуют одноклассники.

Бывший звездный игрок «Ливерпуля» женился на Аише Тамбе на исламской церемонии 7 января в Кеур Массар, пригороде столицы Дакара, всего за шесть дней до начала Кубка африканских наций (13 января).

31-летний Мане в настоящее время находится в составе сборной Сенегала на турнире в Кот-д'Ивуаре. Он надеялся отправится в медовый месяц после завершения турнира (финал состоится 11 января).

Но семья посоветовала 18-летней Аише сосредоточиться на учебе перед выпускными экзаменами на степень бакалавра этим летом — академической квалификацией, которую студенты получают в конце среднего образования.

Мусса Ндиайе, лучший друг и доверенное лицо Мане, сыгравший важную роль в организации его брака, рассказал MailOnline:



«Садио надеялся провести медовый месяц либо после финала, если туда доберется Сенегал, либо до него, если они вылетят.

Но семья Аиши хочет, чтобы она продолжала заниматься образованием. У нее впереди очень важные экзамены, и они не хотят, чтобы этот брак им мешал. Они считают, что позже в ее жизни будет много возможностей для отпуска. На данный момент ее учеба должна быть на первом месте.

Несмотря на то, что сейчас она замужем за Садио, самым известным человеком в Сенегале, она все еще школьница и ей нужно закончить учебу».

Аиша посещает школу Кабис для девочек в Мбао, городе на окраине Дакара. Она вернулась в класс в начале этой недели, и ее приветствовали сотни одноклассников, которые бурно аплодировали и выкрикивали ее имя и фамилию Мане.

На видео в социальных сетях показывают восторженный прием, который она получила, когда ученики скандировали «Sadio amenda jabar – Aissaa amena jekeur», что, как сообщается, переводится как «Мадам Садио Мане».

Ндиайе раскрыл дополнительные подробности того, как состоялся брак Мане. Будучи его самым близким другом, он годами сопровождал его, пока он играл в таких клубах, как «Ливерпуль», «Саутгемптон» и «Бавария».

28-летний Ндиайе рассказал, что Мане был в Ливерпуле, когда впервые увидел Аишу в начале 2020 года во время короткого визита домой в Сенегал.

Футболист подписал контракт с «Ливерпулем» в 2016 году за 34 миллиона фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим африканским игроком в истории на тот момент. В настоящее время он играет за клуб Саудовской профессиональной лиги «Аль-Наср».

«Я жил с ним в его особняке в Ливерпуле, и Садио сказал мне, что видел девушку, которая ему очень понравилась, которая приехала навестить его семью, пока он был в Сенегале. Он никогда не говорил с ней напрямую по этому поводу, но сказал, что она из тех красивых девушек, на которых он хотел бы жениться.

Он попросил меня вернуться в Сенегал, чтобы поговорить с ней и ее семьей и высказать свое мнение, что я и сделал. Я сразу понял, что она ему подходящая женщина», – сказал Ндиайе.

В конце сезона Премьер-лиги 2020 года Мане вернулся в Сенегал и официально сообщил своей семье о своем желании жениться на ней, о чем затем было сообщено ее родителям через его дядю.

Тем летом пара впервые встретилась и поговорила друг с другом: Аиша и ее семья согласились на предложение руки и сердца, но настаивали на том, чтобы они подождали, чтобы она могла «познакомиться» со своим будущим мужем, а также из-за ее возраста.

«Затем Садио вернулся в Ливерпуль, но он и Аиша продолжали регулярно разговаривать по телефону. Так они познакомились и сблизились, никогда не встречаясь.

Отец Аиши уже хорошо знал семью Садио, потому что он много работал для них в качестве строительного подрядчика. Между ними уже существовала тесная связь и доверие.

Садио — очень набожный мусульманин, он не хотел жену, как у многих известных футболистов. Он набожный человек и хотел благочестивую женщину. Даже когда он был в «Ливерпуле», он никогда не вел себя как другие игроки: не ходил в ночные клубы, не употреблял алкоголь и не гонялся за женщинами», – говорит Ндиайе.

Дата свадьбы была назначена в октябре прошлого года, когда Мане настаивал, что хочет связать себя узами брака перед Кубком африканских наций. Отметим, что Сенегал — действующий чемпион.

После свадьбы широко распространились предположения о реальном возрасте Аиши. Ее отец сказал, что ей 18 лет, а близкие Мане в последние дни утверждают, что ей 19 лет.

«Ее возраст не имеет значения. В Сенегале пожилые мужчины довольно часто женятся на гораздо более молодых женщинах. Так принято в нашей культуре. Было ли Аише 15 или 16 лет, когда она впервые встретила Садио, не имеет значения. Традиционно в Сенегале, когда вы видите кого-то и хотите жениться, вы разговариваете с семьей и друзьями, и через них организуется брак».

Ндиайе рассказал, что перед свадьбой Мане устроил у себя дома большую вечеринку для друзей и семьи, а также отдал приданое в размере 1000 долларов.

Но большую часть денег вернул Амаду Тамба, отец Аиши.

Выступая после свадьбы, он настаивал на том, что их союз не должен быть связан со «славой и богатством» Мане и что его дочь не интересовалась такими вещами.

Он добавил: «Пусть она и дальше будет оставаться таким же хорошим человеком, потому что независимо от того, какие богатства человек может получить в жизни, он останется человеком, как и другие». Пусть они будут скромными. Это моя жизненная философия».

Неизвестно, присоединится ли Аиша к Мане в Саудовской Аравии, когда он вернется в свой клуб, и в настоящее время она живет в семейном доме.