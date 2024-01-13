Свадебное путешествие Мане сорвалось, его жену заставили вернуться в школу
Родители девушки посчитали, что в ее жизни будет много возможностей для отпуска
У нападающего саудовского «Аль-Насра» Садио Мане не будет медового месяца после недавней свадьбы с 18-летней Аише Тамбе.
Как сообщает Daily Mail, сенегальский нападающий планировал поехать в свадебное путешествие после окончания Кубка африканских наций или до финала, если его сборная вылетит ранее.
Однако родители девушки посчитали, что позже в ее жизни будет много возможностей для отпуска, и настояли на том, чтобы она вернулась в школу для подготовки к экзаменам, из-за чего пара отложила свой медовый месяц.
Отметим, что Мане и Тамбе познакомились в Англии в 2020-м году, когда сенегалец еще играл за «Ливерпуль».
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