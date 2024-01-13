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13 января 2024, 10:52 |
1506
2

Свадебное путешествие Мане сорвалось, его жену заставили вернуться в школу

Родители девушки посчитали, что в ее жизни будет много возможностей для отпуска

13 января 2024, 10:52 |
1506
2
Свадебное путешествие Мане сорвалось, его жену заставили вернуться в школу
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

У нападающего саудовского «Аль-Насра» Садио Мане не будет медового месяца после недавней свадьбы с 18-летней Аише Тамбе.

Как сообщает Daily Mail, сенегальский нападающий планировал поехать в свадебное путешествие после окончания Кубка африканских наций или до финала, если его сборная вылетит ранее.

Однако родители девушки посчитали, что позже в ее жизни будет много возможностей для отпуска, и настояли на том, чтобы она вернулась в школу для подготовки к экзаменам, из-за чего пара отложила свой медовый месяц.

Отметим, что Мане и Тамбе познакомились в Англии в 2020-м году, когда сенегалец еще играл за «Ливерпуль».

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Садио Мане свадьба отпуск Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Daily Mail
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donPedro
Це важлива подія в світі спорту )))
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0
zelc006
Гендерні диктатори! Санкції на них накласти! Раду безпеки терміново!
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-3
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