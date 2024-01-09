ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Сенегальский нападающий «Аль-Насра» встретил свою жену, когда ей было 16
7 января 2024 года сенегальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Садио Мане женился на 18-летней Аише Тамба, сообщает британское издание Daily Mail.
Источник отмечает, что Аиша была «давно предназначена» для 31-летнего футболиста, еще с подростковых лет. Сообщается, что он познакомился с будущей женой, когда ей было 16 лет, что соответствует возрасту согласия в Сенегале.
Интересно, что звезда «Аль-Насра» оплачивал все счета Аиши Тамба, когда она училась в школе.
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
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