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  4. ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Саудовская Аравия
09 января 2024, 21:26 |
6300
4

ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке

Сенегальский нападающий «Аль-Насра» встретил свою жену, когда ей было 16

09 января 2024, 21:26 |
6300
4
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

7 января 2024 года сенегальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Садио Мане женился на 18-летней Аише Тамба, сообщает британское издание Daily Mail.

Источник отмечает, что Аиша была «давно предназначена» для 31-летнего футболиста, еще с подростковых лет. Сообщается, что он познакомился с будущей женой, когда ей было 16 лет, что соответствует возрасту согласия в Сенегале.

Интересно, что звезда «Аль-Насра» оплачивал все счета Аиши Тамба, когда она училась в школе.

ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке

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Источник Daily Mail
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Crimea
Краще одружуватись на молодих та красивих, ніж на старих та страшних
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+1
Serhii P.
Вітання!
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0
Андрей Шевченко
Ну, хоч не старим мужикам "призначений", як пудрик.
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-8
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