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Кубок африканских наций
13 января 2024, 12:40 | Обновлено 13 января 2024, 13:38
405
0

Салах vs Мане, какие шансы у игрока Шахтера? Определен фаворит Кубка Африки

13 января в Кот-д’Ивуаре стартует розыгрыш турнира

13 января 2024, 12:40 | Обновлено 13 января 2024, 13:38
405
0
Салах vs Мане, какие шансы у игрока Шахтера? Определен фаворит Кубка Африки
AFCON

13 января в Кот-д’Ивуаре стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2023.

Всего в отборе за право сыграть на полях Кот-д’Ивуара участвовали 54 сборные. В финальную часть турнира вышли 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп.

В 1/8 финала выходят по две первые команды из каждой группы плюс еще четыре с третьих позиций, имеющие лучшие показатели.

Букмекеры назвали главного претендента на титул – Сенегал. На победу Садио Мане и компании можно поставить с коэффициентом 6.00. На втором месте – Алжир (7.00), а третье и четвертое места делят Кот-д'Ивуар и Марокко (7.50).

На успех Египта со звездным Мохамедом Салахом котировки еще выше – 9.50.

Отметим, что на Кубке африканских наций сыграет и легионер донецкого «Шахтера» – Новатус Мироши. Он выступает за одного из главных аутсайдеров турнира – Танзанию (80.0).

Топ-5 фаворитов Кубка африканских наций 2023 по мнению букмекеров:

  1. Сенегал – 6.50
  2. Алжир – 7.00
  3. Кот-д'Ивуар – 7.50
  4. Марокко – 7.50
  5. Камерун – 8.50

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Источник Sport.ua
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