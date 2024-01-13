Салах vs Мане, какие шансы у игрока Шахтера? Определен фаворит Кубка Африки
13 января в Кот-д’Ивуаре стартует розыгрыш турнира
13 января в Кот-д’Ивуаре стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2023.
Всего в отборе за право сыграть на полях Кот-д’Ивуара участвовали 54 сборные. В финальную часть турнира вышли 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп.
В 1/8 финала выходят по две первые команды из каждой группы плюс еще четыре с третьих позиций, имеющие лучшие показатели.
Букмекеры назвали главного претендента на титул – Сенегал. На победу Садио Мане и компании можно поставить с коэффициентом 6.00. На втором месте – Алжир (7.00), а третье и четвертое места делят Кот-д'Ивуар и Марокко (7.50).
На успех Египта со звездным Мохамедом Салахом котировки еще выше – 9.50.
Отметим, что на Кубке африканских наций сыграет и легионер донецкого «Шахтера» – Новатус Мироши. Он выступает за одного из главных аутсайдеров турнира – Танзанию (80.0).
Топ-5 фаворитов Кубка африканских наций 2023 по мнению букмекеров:
- Сенегал – 6.50
- Алжир – 7.00
- Кот-д'Ивуар – 7.50
- Марокко – 7.50
- Камерун – 8.50
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