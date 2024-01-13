Салах vs Мане, какие шансы у игрока Шахтера? Определен фаворит Кубка Африки

13 января в Кот-д’Ивуаре стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2023.

Всего в отборе за право сыграть на полях Кот-д’Ивуара участвовали 54 сборные. В финальную часть турнира вышли 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп.

В 1/8 финала выходят по две первые команды из каждой группы плюс еще четыре с третьих позиций, имеющие лучшие показатели.

Букмекеры назвали главного претендента на титул – Сенегал. На победу Садио Мане и компании можно поставить с коэффициентом 6.00. На втором месте – Алжир (7.00), а третье и четвертое места делят Кот-д'Ивуар и Марокко (7.50).

На успех Египта со звездным Мохамедом Салахом котировки еще выше – 9.50.

Отметим, что на Кубке африканских наций сыграет и легионер донецкого «Шахтера» – Новатус Мироши. Он выступает за одного из главных аутсайдеров турнира – Танзанию (80.0).

Топ-5 фаворитов Кубка африканских наций 2023 по мнению букмекеров: