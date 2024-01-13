13 января на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 20-го тура Серии А, в котором Дженоа встретится с Торино. Поединок начнется в 15:00 по европейскому времени.

Дженоа

Команда провела прошлый сезон в Серии В. И, хотя вернулась оттуда с ходу и напрямую, все равно не особенно блещет на новом-старом уровне, проигрывая чаще, чем побеждая и держась ниже середины таблицы. Но при этом грифоны держатся достаточно далеко от зоны вылета. Еще и берут очки там, где от них такого никто особенно и не ждал. В декабре Гудмундссон и компания выдали ничьи, 1-1, с лидерами розыгрыша, Ювентусом и Интером, еще и между этими успехами оформив волевую победу на поле Сассуоло. Новый календарный год начался для команды из Генуи матчем против сенсации этого розыгрыша, Болоньи. Та только в добавленные минуты избежала поражения гостям из Генуи.

Торино

Клуб играет вот уже третий сезон под руководством Ивана Юрича. С одной стороны, хорватский специалист поднял уровень подчиненных - в свое время он принимал коллектив на последнем спасительном, семнадцатом месте. Но, с другой стороны, гранатовые остаются только середняком, и близко не показывая того футбола, что позволил бы реализовать давние, исторические амбиции. Прошлый сезон, например, принес только десятое место - снова без еврокубков. Сейчас быки тоже держатся в середине таблицы. Примечательно, что после 18 туров было строго поровну результатов - 6 побед, ничьих и поражений. Начиная январь с приема Наполи. Проблемы чемпиона секретом не были, но его получилось и вовсе разгромить со счетом 3-0, заодно вернувшись в верхнюю часть турнирной таблицы, на 10-е место.

Статистика личных встреч

В 2021/2022, перед вылетом из Кальчо, Дженоа обменялась домашними победами с Торино. Тенденция продлилась и в сентябре, когда гранатовые выиграли 1-0 на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными, отдавая небольшое преимущество более опытным гостям. Но тут скучать точно не придется - ждем тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,97).