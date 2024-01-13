Малиновский и Ко сыграли в сухую ничью с Торино. Наполи вырвал три очка

Сегодня, 13 января, прошли матчи 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Дженоа» на собственном поле расписал сухую ничью с «Торино». Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в основе и отыграл полную игру.

Действующий чемпион Италии «Наполи» на домашнем поле победил «Салернитану». Неаполитанцы забили победный гол на 90+6 минуте, точным ударом отметился Амир Ррахмани

Серия А. 20-й тур, 13 января.

Джено – Торино – 0:0

Наполи – Салернитана – 2:1

Голы: Полетано, 45, Ррахмани, 90+6 – Кандрева, 29.

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