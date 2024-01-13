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Чемпионат Италии
Дженоа
13.01.2024 16:00 – FT 0 : 0
Торино
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Италия
13 января 2024, 18:09 |
94
1

Малиновский и Ко сыграли в сухую ничью с Торино. Наполи вырвал три очка

Состоялись два поединка Серии А

13 января 2024, 18:09 |
94
1
Малиновский и Ко сыграли в сухую ничью с Торино. Наполи вырвал три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 13 января, прошли матчи 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Дженоа» на собственном поле расписал сухую ничью с «Торино». Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в основе и отыграл полную игру.

Действующий чемпион Италии «Наполи» на домашнем поле победил «Салернитану». Неаполитанцы забили победный гол на 90+6 минуте, точным ударом отметился Амир Ррахмани

Серия А. 20-й тур, 13 января.

Джено – Торино – 0:0

Наполи – Салернитана – 2:1
Голы: Полетано, 45, Ррахмани, 90+6 – Кандрева, 29.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Руслан Малиновский Салернитана Дженоа Торино Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Octopus
Дженоа вряд ли в этом сезоне вылетит, но какая же это унылая команда. Одна из самых скучных в Серии А.
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