Дженоа – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 января поединок 20-го тура итальянской Серии А
В субботу, 13 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и туринский «Торино».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
После 19 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Торино» идет десятым в чемпионате с 27 очками, а «Дженоа» занимает 12 строчку с 21 баллом.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Дженоа – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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