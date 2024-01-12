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Дженоа
13.01.2024 16:00 - : -
Торино
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Италия
12 января 2024, 12:42 |
28
0

Дженоа – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 января поединок 20-го тура итальянской Серии А

12 января 2024, 12:42 |
28
0
Дженоа – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В субботу, 13 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и туринский «Торино».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

После 19 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Торино» идет десятым в чемпионате с 27 очками, а «Дженоа» занимает 12 строчку с 21 баллом.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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