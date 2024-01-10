ФИФА наложила бан на легенду Арсенала и сборной Нидерландов

Спортивный директор «Антверпена» Марк Овермарс получил глобальную дисквалификацию от ФИФА за «неуместные сообщения», которые он отправлял коллегам-женщинам во время работы в «Аяксе».

Таким образом, ФИФА подтвердила дисквалификацию 50-летнего функционера, которую на него наложила Нидерландская футбольная ассоциация. За отправку фотографий интимного содержания сотрудницам «Аякса» Овермарса отстранили от работы на год и еще год условно.

В 2022 году Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса», заявив, что для человека его положения такое поведение неприемлемо. После этого он трудоустроился в «Антверпене», где также занимает пост спортивного директора. Однако теперь Овермарсу придется оставить и работу в Бельгии – до срока завершения дисквалификации.

С 1993 по 2004 год Марк Овермарс сыграл 86 матчей за сборную Нидерландов.