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  4. ФИФА наложила бан на легенду Арсенала и сборной Нидерландов
Бельгия
10 января 2024, 19:19 |
519
0

ФИФА наложила бан на легенду Арсенала и сборной Нидерландов

Марк Овермарс теперь отстранен во всем мире

10 января 2024, 19:19 |
519
0
ФИФА наложила бан на легенду Арсенала и сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Овермарс

Спортивный директор «Антверпена» Марк Овермарс получил глобальную дисквалификацию от ФИФА за «неуместные сообщения», которые он отправлял коллегам-женщинам во время работы в «Аяксе».

Таким образом, ФИФА подтвердила дисквалификацию 50-летнего функционера, которую на него наложила Нидерландская футбольная ассоциация. За отправку фотографий интимного содержания сотрудницам «Аякса» Овермарса отстранили от работы на год и еще год условно.

В 2022 году Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса», заявив, что для человека его положения такое поведение неприемлемо. После этого он трудоустроился в «Антверпене», где также занимает пост спортивного директора. Однако теперь Овермарсу придется оставить и работу в Бельгии – до срока завершения дисквалификации.

С 1993 по 2004 год Марк Овермарс сыграл 86 матчей за сборную Нидерландов.

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Источник Goal.com
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