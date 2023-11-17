Наказан за дикпики. Легенда Аякса и Арсенала отстранен от футбола
Марка Овермарса постигло наказание
Институт спортивного права Нидерландов принял решение об отстранении бывшего спортивного директора «Аякса», который в последнее время занимал аналогичную должность в бельгийском «Антверпене», Марка Овермарса от футбола на два года, один из которых является условным.
Причиной такого вердикта стала доказанная виновность экс-игрока «Аякса» и лондонского «Арсенала» в отправке фото полового органа одной из сотрудниц клуба из Амстердама.
Отстранение означает, что 50-летнему Овермарсу запрещено занимать в течение года какие-либо должности в организациях, связанных с футбольной ассоциацией Нидерландов. Испытательный срок составляет два года.
7 февраля прошлого года Марк Овермарс подал в отставку с поста спортивного директора «Аякса» после того, как вскрылась история о его домогательствах через интернет к одной из сотрудниц клуба.
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