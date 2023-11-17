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Нидерланды
17 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:33
713
2

Наказан за дикпики. Легенда Аякса и Арсенала отстранен от футбола

Марка Овермарса постигло наказание

17 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:33
713
2
Наказан за дикпики. Легенда Аякса и Арсенала отстранен от футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Овермарс

Институт спортивного права Нидерландов принял решение об отстранении бывшего спортивного директора «Аякса», который в последнее время занимал аналогичную должность в бельгийском «Антверпене», Марка Овермарса от футбола на два года, один из которых является условным.

Причиной такого вердикта стала доказанная виновность экс-игрока «Аякса» и лондонского «Арсенала» в отправке фото полового органа одной из сотрудниц клуба из Амстердама.

Отстранение означает, что 50-летнему Овермарсу запрещено занимать в течение года какие-либо должности в организациях, связанных с футбольной ассоциацией Нидерландов. Испытательный срок составляет два года.

7 февраля прошлого года Марк Овермарс подал в отставку с поста спортивного директора «Аякса» после того, как вскрылась история о его домогательствах через интернет к одной из сотрудниц клуба.

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Марк Овермарс
Источник De Telegraaf
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Комментарии 2
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samird
В 50 років подібною х..нею (в прямому сенсі) займатися - це дичина.
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