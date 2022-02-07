Овермарса уволили из Аякса за отправку неуместных сообщений женщинам

Спортивный директор клуба из Амстердама покинул свой пост

  • 07.02.2022 08:31
  • 960 просмотров
  • 5 комментариев
Овермарса уволили из Аякса за отправку неуместных сообщений женщинам
© Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс покинул свой пост. Специалиста уволили из-за того, что он отправлял скандальные и неуместные сообщения женщинам-коллегам.

«Марк Овермарс немедленно покинет «Аякс». Он принял это решение после обсуждений в последние дни с наблюдательным советом клуба и гендиректором Эдвином ван дер Саром и сообщил им об этом. Причиной его решения стала отправка неуместных сообщений нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени», — сказано в заявлении клуба.

«Мне стыдно. К сожалению, я не осознавал, что перешел границы, но в эти дни мне это стало ясно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Приношу свои извинения. Безусловно, для человека моего положения такое поведение неприемлемо, я это сейчас понимаю. Но уже слишком поздно. Не вижу другого выхода, кроме как уйти из «Аякса». Эта ситуация также сильно влияет на мою личную жизнь. Поэтому прошу всех оставить меня и мою семью в покое», - сказал Овермарс.

Овермарс работал в структуре «Аякса» с 2012 года. Ранее он продлил свой контракт с клубом до лета 2026 года.

Источник — ФК Аякс

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко, 07.02.2022 08:37
    +5
    В нас депутати людей вбивають і продовжують ходити на роботу, а тут якась смска
    Ссылка
    norma_zap, 07.02.2022 09:02
    0
    Просто работой на работе надо заниматься.
    Ссылка
    Сергій Лижін, 07.02.2022 08:56
    0
    Serhii P., 07.02.2022 08:35
    Шалун ))
    Кива из Аякса
    Ссылка
    Serhii P., 07.02.2022 08:35
    0
    Шалун ))
    Ссылка
    online
    Владислав Антонов, 07.02.2022 08:54
    -1
    Женщины в Европе, как коровы в Индии или кошки в Египте.
    Культура отмены
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