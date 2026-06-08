От Пеле до Энцо Фернандеса. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира

Перед стартом чемпионата мира 2026 продолжим вспоминать лучших игроков в истории турнира.

На этот раз речь пойдет о лучших молодых игроках (21 год или младше), получающих награду от ФИФА, начиная с 1958 года.

Первым победителем этой премии является легендарный бразилец Пеле, которому в 1958 году было всего 17 лет. Ни один другой игрок в истории ЧМ не получал данную награду в столь молодом возрасте.

На последнем мундиале лучшим молодым игроком был признан 21-летний аргентинец Энцо Фернандес.

Лучшие молодые игроки чемпионатов мира (с 1958 года)