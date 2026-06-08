От Пеле до Энцо Фернандеса. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира
Вспомним всех победителей данной награды от ФИФА
Перед стартом чемпионата мира 2026 продолжим вспоминать лучших игроков в истории турнира.
На этот раз речь пойдет о лучших молодых игроках (21 год или младше), получающих награду от ФИФА, начиная с 1958 года.
Первым победителем этой премии является легендарный бразилец Пеле, которому в 1958 году было всего 17 лет. Ни один другой игрок в истории ЧМ не получал данную награду в столь молодом возрасте.
На последнем мундиале лучшим молодым игроком был признан 21-летний аргентинец Энцо Фернандес.
Лучшие молодые игроки чемпионатов мира (с 1958 года)
- 2022 – Энцо Фернандес (Аргентина, 21 год)
- 2018 – Килиан Мбаппе (Франция, 19 лет)
- 2014 – Поль Погба (Франция, 21 год)
- 2010 – Томас Мюллер (Германия, 20 лет)
- 2006 – Лукас Подольски (Германия, 21 год)
- 2002 – Лэндон Донован (США, 20 лет)
- 1998 – Майкл Оуэн (Англия, 18 лет)
- 1994 – Марк Овермарс (Нидерланды, 20 лет)
- 1990 – Роберт Просинечки (Югославия, 21 год)
- 1986 – Энцо Шифо (Бельгия, 20 лет)
- 1982 – Мануэль Аморос (Франция, 21 год)
- 1978 – Антонио Кабрини (Италия, 20 лет)
- 1974 – Владислав Жмуда (Польша, 20 лет)
- 1970 – Теофило Кубильяс (Перу, 21 год)
- 1966 – Франц Бекенбауэр (ФРГ, 20 лет)
- 1962 – Флориан Альберт (Венгрия, 20 лет)
- 1958 – Пеле (Бразилия, 17 лет)
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