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Чемпионат мира
08 июня 2026, 10:46 | Обновлено 08 июня 2026, 11:40
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От Пеле до Энцо Фернандеса. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира

Вспомним всех победителей данной награды от ФИФА

08 июня 2026, 10:46 | Обновлено 08 июня 2026, 11:40
158
0
От Пеле до Энцо Фернандеса. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Перед стартом чемпионата мира 2026 продолжим вспоминать лучших игроков в истории турнира.

На этот раз речь пойдет о лучших молодых игроках (21 год или младше), получающих награду от ФИФА, начиная с 1958 года.

Первым победителем этой премии является легендарный бразилец Пеле, которому в 1958 году было всего 17 лет. Ни один другой игрок в истории ЧМ не получал данную награду в столь молодом возрасте.

На последнем мундиале лучшим молодым игроком был признан 21-летний аргентинец Энцо Фернандес.

Лучшие молодые игроки чемпионатов мира (с 1958 года)

  • 2022 – Энцо Фернандес (Аргентина, 21 год)
  • 2018 – Килиан Мбаппе (Франция, 19 лет)
  • 2014 – Поль Погба (Франция, 21 год)
  • 2010 – Томас Мюллер (Германия, 20 лет)
  • 2006 – Лукас Подольски (Германия, 21 год)
  • 2002 – Лэндон Донован (США, 20 лет)
  • 1998 – Майкл Оуэн (Англия, 18 лет)
  • 1994 – Марк Овермарс (Нидерланды, 20 лет)
  • 1990 – Роберт Просинечки (Югославия, 21 год)
  • 1986 – Энцо Шифо (Бельгия, 20 лет)
  • 1982 – Мануэль Аморос (Франция, 21 год)
  • 1978 – Антонио Кабрини (Италия, 20 лет)
  • 1974 – Владислав Жмуда (Польша, 20 лет)
  • 1970 – Теофило Кубильяс (Перу, 21 год)
  • 1966 – Франц Бекенбауэр (ФРГ, 20 лет)
  • 1962 – Флориан Альберт (Венгрия, 20 лет)
  • 1958 – Пеле (Бразилия, 17 лет)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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