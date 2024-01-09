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  4. Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Испания
09 января 2024, 21:36 |
2146
1

Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем

Карло Анчелотти еще не сообщил, кто сыграет против «Атлетико»

09 января 2024, 21:36 |
2146
1
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Накануне игры Карло Анчелотти на пресс-конференции не назвал имя стартового вратаря на этот матч, хотя испанские СМИ сообщают, что будет играть Кепа.

По информации Defensa central, тренер вратарей «королевского клуба» Луис Льопис рекомендовал итальянскому наставнику выбрать именно испанского голкипера основным вратарем, а украинца Андрея Лунина оставить на скамье для запасных.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Реала вместе с Анчелотти доверяет больше Кепе чем Лунину.

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Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Карло Анчелотти Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал - Атлетико Луис Льопис
Источник DefensaCentral
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Tka4enko_855
Значить будем топить проти реалу якщо буде не Лунін
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