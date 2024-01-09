Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Как сообщалось ранее, ворота «Реала» в этом матче должен защищать Кепа Аррисабалага. По информации испанского издания Relevo, в настоящее время у испанского вратаря преимущество над Андреем Луниным, поскольку Кепа имеет большее доверия тренерского штаба «Реала» во главе Карло Анчелотти.



Андрей Лунин провел в этом сезоне за «Реал» десять матчей, в которых пропустил шесть голов. В пяти встречах Лунин сумел сохранить ворота нетронутыми.