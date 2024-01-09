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  4. Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти
Испания
09 января 2024, 09:45 |
639
4

Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти

У испанского голкипера больше доверия тренерского штаба

09 января 2024, 09:45 |
639
4
Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Как сообщалось ранее, ворота «Реала» в этом матче должен защищать Кепа Аррисабалага. По информации испанского издания Relevo, в настоящее время у испанского вратаря преимущество над Андреем Луниным, поскольку Кепа имеет большее доверия тренерского штаба «Реала» во главе Карло Анчелотти.

Андрей Лунин провел в этом сезоне за «Реал» десять матчей, в которых пропустил шесть голов. В пяти встречах Лунин сумел сохранить ворота нетронутыми.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти
Источник Relevo
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Комментарии 4
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bronson28
Реально, спеціально зайшов, щоб побачити коментарі. Думка така ж була, скільки можна, це взагалі не новина, це взагалі не журналістика, це так як із ціною на Судакова і скільки Ювентус готовий віддати за нього, скоро буде)
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+2
potemkin78
и сново здрасте
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+1
Valentyn
Я вже думав щось зі спорт.юа трапилось))) а ні, все норм, знову новина Лунін-Кепа-Анчелоті)))
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+1
Tasha19
Куртуа
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0
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