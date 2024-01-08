Ребров рассказал, сможет ли Босния и Герцеговина создать проблемы Украине

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.

Ребров оценил шанс того, сможет ли БиГ создать проблемы Украине и заявил, что сейчас настраивает игроков сборной на клубные матчи:

– Весной наша сборная попытается пробиться на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций. 3 месяца до матча с Боснией – это тот отрезок, когда можно уже прикинуть теоретические шансы на успех?

– Я надеюсь, что к тому времени все футболисты подойдут без травм. Сейчас смотрим многие видеоматериалы с помощниками, просматриваем игроков. Я с Висенте в январе собираюсь уехать в Турцию, чтобы посмотреть на сборников и будущих кандидатов. Некоторые команды будут готовиться в Украине – мы и там побываем.

Для меня очень важно двигаться от матча к матчу. Не нужно сейчас забегать вперед и думать о том, что будет через несколько месяцев. Сейчас я настраиваю игроков таким образом, чтобы они сконцентрировались на своих клубах и через игры готовились к встрече с Боснией. Если ты хочешь побеждать, то должен думать о своей игре, уважая оппонента.

– Сегодняшняя Босния способна создать нам проблемы, учитывая, что лучшие времена Джеко и Пьянича уже позади?

– Они сменили тренера. В последних матчах этот тренер на каждой позиции использовал много игроков, поэтому сложно назвать их оптимальный состав.

Я считаю, что Пьянич и Джеко – очень важные игроки для боснийцев. Довольно хорошего уровня молодежь. Когда придет время, очень важно, чтобы игроки имели достаточно практики перед ответственными матчами.

– Сейчас наша сборная больше представлена игроками, выступающими в зарубежных командах. Вы удовлетворены тем количеством практики, которую получают наши ребята за границей?

– Это касается всех игроков, играющих за границей. Я очень рад, что сейчас имеют постоянную практику Довбик, Зинченко, Миколенко, Цыганков. Больше времени начали получать Мудрик в Челси и Малиновский в Дженоа. Мы довольны на этот момент, но еще раз напоминаю, повторюсь – матч с Боснией 21 марта. Неизвестно, в какой форме будут ребята до того времени. Важно сейчас следить за игроками и проследить, в какой форме они предстоят перед решающими матчами сборной, – сказал Ребров.

Также Сергей Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков.