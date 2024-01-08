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Сборная УКРАИНЫ
08 января 2024, 12:51 | Обновлено 08 января 2024, 13:07
2942
0

Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков

Будут привлекаться и игроки молодежной сборной

08 января 2024, 12:51 | Обновлено 08 января 2024, 13:07
2942
0
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров анонсировал появление в составе главной команды страны новых игроков.

«Я уверен, что в Украине много игроков, заслуживающих вызова в сборную. Если вы посмотрите на наш календарь, то мы собираемся и имеем всего 2-3 дня на полноценную подготовку, играем через два дня на третий и сборная разъезжается. Нет смысла вызвать 30-35 игроков, когда у тебя нет тренировочного процесса.

Я уверен, что в этом году в сборной появятся новые игроки, получат свой шанс ребята из молодежки. Мы видим потенциал у многих игроков, но, к сожалению, не было достаточно времени для того, чтобы проверить их в лагере сборной Украины», – сказал Ребров.

Ранее наставник украинской сборной назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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