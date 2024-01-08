Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров анонсировал появление в составе главной команды страны новых игроков.

«Я уверен, что в Украине много игроков, заслуживающих вызова в сборную. Если вы посмотрите на наш календарь, то мы собираемся и имеем всего 2-3 дня на полноценную подготовку, играем через два дня на третий и сборная разъезжается. Нет смысла вызвать 30-35 игроков, когда у тебя нет тренировочного процесса.

Я уверен, что в этом году в сборной появятся новые игроки, получат свой шанс ребята из молодежки. Мы видим потенциал у многих игроков, но, к сожалению, не было достаточно времени для того, чтобы проверить их в лагере сборной Украины», – сказал Ребров.

Ранее наставник украинской сборной назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили.