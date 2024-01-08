Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Тренер сборной Украины отметил «Кривбасс», «Днепр-1», «Рух», «Александрию» и «Черноморец»
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге чемпионата.
«Кривбасс» в этом сезоне показывает зрелую и качественную игру. Так же и «Днепр-1». Много команд-сюрпризов. В любой команде, где работает Юрий Вернидуб, есть дисциплина.
В первом круге понравился «Рух» тем, что у них нет много звезд. В них много игроков, которые представлены в разных сборных. Они показывают динамичный футбол, постоянно прессингуют. Они много пропускают, но мне нравится тот стиль, который они пытаются сделать.
Та же «Александрия» находится не на своем месте. Они играют в увлекательный футбол. Проблема в том, что они много пропускают, но это открытый футбол. Мне нравится то, что пытается дать своей команде Руслан Петрович.
Отдаю должное Роману Григорчуку и его «Черноморцу». Они понимают, за счет чего могут набирать очки. Насколько их хватает играть один в один, столько и играют. Когда уже не хватает сил – играть тяжеловато», – сказал Ребров.
Ранее наставник главной команды страны высказался о вратарях сборной Украины.
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