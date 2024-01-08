Бадоса сыграла первый матч после поражения от Костюк на Уимблдоне

Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса (№74 WTA) вернулась в тур после 6-месячного перерыва.

В первом раунде турнира WTA 500 в Аделаиде она уступила американке Бернарде Пере (№69 WTA), которая стартовала в квалификации.

Аделаида. Первый круг

Бернарда Пера (США) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 6:2, 6:3

Отметим, что Бадоса не играла официальных матчей с июля прошлого года, когда снялась с матча второго раунда Уимблдона против украинки Марты Костюк. У испанки был стрессовый перелом позвоночника.

Пера во втором раунде соревнований в Аделаиде сыграет против второй сеяной Джессики Пегулы.