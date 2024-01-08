Бадоса сыграла первый матч после поражения от Костюк на Уимблдоне
Испанка проиграла Бернарде Пере в Аделаиде
Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса (№74 WTA) вернулась в тур после 6-месячного перерыва.
В первом раунде турнира WTA 500 в Аделаиде она уступила американке Бернарде Пере (№69 WTA), которая стартовала в квалификации.
Аделаида. Первый круг
Бернарда Пера (США) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 6:2, 6:3
Отметим, что Бадоса не играла официальных матчей с июля прошлого года, когда снялась с матча второго раунда Уимблдона против украинки Марты Костюк. У испанки был стрессовый перелом позвоночника.
Пера во втором раунде соревнований в Аделаиде сыграет против второй сеяной Джессики Пегулы.
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