Валенсия в овертайме вырвала победу у Картахены. Яремчук вышел на 2-й тайм

Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.

«Валенсии» в овертайме вырвала победу у команды «Картахена» (2:1 д.в.)

Украинский форвард Роман Яремчук был заявлен в резерве и вышел на поле после перерыва.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге». Он провел за «летучих мышей» 16 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Также в 1/8 финала вышли Сельта, Мальорка, Осасуна, Севилья, Атлетик Б.

Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января

Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в.)

Голы: Ортуньо, 4 – Канос, 73, Гайя, 106

Другие результаты игрового дня:

Аморебьета – Сельта – 2:4

– 2:4 Бургос – Мальорка – 0:3

– 0:3 Кастельон – Осасуна – 0:1 (д.в.)

– 0:1 (д.в.) Ферроль – Севилья – 1:2

– 1:2 Эйбар – Атлетик Бильбао – 0:3

Матч Унионистас – Вильярреал был остановлен при счете 1:1 на 90-й минуте из-за проблем с электроэнергией)