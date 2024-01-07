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Кубок Испании
Аморебьета
07.01.2024 13:00 – FT 2 : 4
Сельта
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Испания
07 января 2024, 22:41 | Обновлено 07 января 2024, 22:48
283
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Валенсия в овертайме вырвала победу у Картахены. Яремчук вышел на 2-й тайм

Также в 1/8 финала вышли Сельта, Мальорка, Осасуна, Севилья, Атлетик Б

07 января 2024, 22:41 | Обновлено 07 января 2024, 22:48
283
0
Валенсия в овертайме вырвала победу у Картахены. Яремчук вышел на 2-й тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.

«Валенсии» в овертайме вырвала победу у команды «Картахена» (2:1 д.в.)

Украинский форвард Роман Яремчук был заявлен в резерве и вышел на поле после перерыва.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге». Он провел за «летучих мышей» 16 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Также в 1/8 финала вышли Сельта, Мальорка, Осасуна, Севилья, Атлетик Б.

Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января

Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в.)

Голы: Ортуньо, 4 – Канос, 73, Гайя, 106

Другие результаты игрового дня:

  • Аморебьета – Сельта – 2:4
  • Бургос – Мальорка – 0:3
  • Кастельон – Осасуна – 0:1 (д.в.)
  • Ферроль – Севилья – 1:2
  • Эйбар – Атлетик Бильбао – 0:3

Матч Унионистас – Вильярреал был остановлен при счете 1:1 на 90-й минуте из-за проблем с электроэнергией)

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Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч с Картахеной
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Картахена Валенсия Кубок Испании по футболу Роман Яремчук Сельта Бургос Мальорка Кастельон Осасуна Севилья Эйбар Атлетик Бильбао Вильярреал
Источник Sport.ua
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