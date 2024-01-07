Валенсия в овертайме вырвала победу у Картахены. Яремчук вышел на 2-й тайм
Также в 1/8 финала вышли Сельта, Мальорка, Осасуна, Севилья, Атлетик Б
Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.
«Валенсии» в овертайме вырвала победу у команды «Картахена» (2:1 д.в.)
Украинский форвард Роман Яремчук был заявлен в резерве и вышел на поле после перерыва.
Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге». Он провел за «летучих мышей» 16 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
Также в 1/8 финала вышли Сельта, Мальорка, Осасуна, Севилья, Атлетик Б.
Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января
Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в.)
Голы: Ортуньо, 4 – Канос, 73, Гайя, 106
Другие результаты игрового дня:
- Аморебьета – Сельта – 2:4
- Бургос – Мальорка – 0:3
- Кастельон – Осасуна – 0:1 (д.в.)
- Ферроль – Севилья – 1:2
- Эйбар – Атлетик Бильбао – 0:3
Матч Унионистас – Вильярреал был остановлен при счете 1:1 на 90-й минуте из-за проблем с электроэнергией)
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