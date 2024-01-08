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Кубок Испании
Унионистас
08.01.2024 17:30 – Матч прерван, 90’ 1 : 1
Вильярреал
7 января матч был прерван на 90-й минуте при счете 1:1, так как пропало освещение, доигрывание – 08.01, 17:30
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
08 января 2024, 00:23 | Обновлено 08 января 2024, 01:55
202
0

ФОТО. Матч Унионистас – Вильярреал не был закончен из-за сбоя освещения

Игра Кубка Испании была остановлена при счете 1:1 на 90-й минуте

08 января 2024, 00:23 | Обновлено 08 января 2024, 01:55
202
0
ФОТО. Матч Унионистас – Вильярреал не был закончен из-за сбоя освещения
Twitter

Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.

Встреча Унионистас – Вильярреал была остановлена при счете 1:1 на 90-й минуте.

Команды обменялись забитыми голами после 80-й минуты игры.

На стадионе возникли проблемы с электроэнергией, и система освещения перестала работать.

Стало известно, что матч будет доигран 8 января в 17:30 по киевскому времени, а в 18:30 состоится жеребьевка 1/8 финала

Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января

Унионистас – Вильярреал – 1:1 (прерван на 90-й минуте)

Голы: Планас, 87 (пен) – Ахомаш, 82

Фотогалерея матча

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Кубок Испании по футболу Вильярреал прерванные матчи система освещения фото
Источник Sport.ua
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