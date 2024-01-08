ФОТО. Матч Унионистас – Вильярреал не был закончен из-за сбоя освещения
Игра Кубка Испании была остановлена при счете 1:1 на 90-й минуте
Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.
Встреча Унионистас – Вильярреал была остановлена при счете 1:1 на 90-й минуте.
Команды обменялись забитыми голами после 80-й минуты игры.
На стадионе возникли проблемы с электроэнергией, и система освещения перестала работать.
Стало известно, что матч будет доигран 8 января в 17:30 по киевскому времени, а в 18:30 состоится жеребьевка 1/8 финала
Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января
Унионистас – Вильярреал – 1:1 (прерван на 90-й минуте)
Голы: Планас, 87 (пен) – Ахомаш, 82
Фотогалерея матча
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