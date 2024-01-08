ФОТО. Матч Унионистас – Вильярреал не был закончен из-за сбоя освещения

Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.

Встреча Унионистас – Вильярреал была остановлена при счете 1:1 на 90-й минуте.

Команды обменялись забитыми голами после 80-й минуты игры.

На стадионе возникли проблемы с электроэнергией, и система освещения перестала работать.

Стало известно, что матч будет доигран 8 января в 17:30 по киевскому времени, а в 18:30 состоится жеребьевка 1/8 финала

Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января

Унионистас – Вильярреал – 1:1 (прерван на 90-й минуте)

Голы: Планас, 87 (пен) – Ахомаш, 82

Фотогалерея матча