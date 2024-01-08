Вильярреал выбыл при доигрывании. Все участники 1/8 финала Кубка Испании

8 января завершился последний матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Унионистас» и «Вильярреала».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказался клуб из 3-го дивизиона Испании – 7:6.

Поединок стартовал еще 7 января, однако на 90-й минуте был прерван. На стадионе возникли проблемы с электроэнергией, и система освещения перестала работать.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится 8 января в 19:30 по Киеву.

Кубок Испании 2023/24. 1/16 финала. 6-8 января