Кубок Испании
08.01.2024 17:30 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти
7 января матч был прерван на 90-й минуте при счете 1:1, так как пропало освещение, доигрывание – 08.01, 17:30
Испания08 января 2024, 18:59 | Обновлено 08 января 2024, 19:16
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Вильярреал выбыл при доигрывании. Все участники 1/8 финала Кубка Испании
«Унионистас» неожиданно выбил «желтую субмарину» в серии послематчевых пенальти
08 января 2024, 18:59 | Обновлено 08 января 2024, 19:16
2479
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8 января завершился последний матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Унионистас» и «Вильярреала».
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказался клуб из 3-го дивизиона Испании – 7:6.
Поединок стартовал еще 7 января, однако на 90-й минуте был прерван. На стадионе возникли проблемы с электроэнергией, и система освещения перестала работать.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится 8 января в 19:30 по Киеву.
Кубок Испании 2023/24. 1/16 финала. 6-8 января
- Луго – Атлетико – 1:3
- Эспаньол – Хетафе – 0:1
- Эльче – Жирона – 0:2
- Уэска – Райо Вальекано – 0:2 (д.в)
- Алавес – Бетис – 1:0
- Арандина – Реал Мадрид – 1:3
- Бургос – Мальорка – 0:3
- Аморебьета – Сельта – 2:4
- Ферроль – Севилья – 1:2
- Кастельон – Осасуна – 0:1 (д.в)
- Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в)
- Эйбар – Атлетик – 0:3
- Малага – Реал Сосьедад – 0:1
- Барбастро – Барселона – 2:3
- Тенерифе – Лас-Пальмас – 2:0
- Унионистас – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6)
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