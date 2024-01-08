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Кубок Испании
Унионистас
08.01.2024 17:30 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Вильярреал
7 января матч был прерван на 90-й минуте при счете 1:1, так как пропало освещение, доигрывание – 08.01, 17:30
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Испания
08 января 2024, 18:59 | Обновлено 08 января 2024, 19:16
2479
0

Вильярреал выбыл при доигрывании. Все участники 1/8 финала Кубка Испании

«Унионистас» неожиданно выбил «желтую субмарину» в серии послематчевых пенальти

08 января 2024, 18:59 | Обновлено 08 января 2024, 19:16
2479
0
Вильярреал выбыл при доигрывании. Все участники 1/8 финала Кубка Испании
ФК Унионистас

8 января завершился последний матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Унионистас» и «Вильярреала».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказался клуб из 3-го дивизиона Испании – 7:6.

Поединок стартовал еще 7 января, однако на 90-й минуте был прерван. На стадионе возникли проблемы с электроэнергией, и система освещения перестала работать.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится 8 января в 19:30 по Киеву.

Кубок Испании 2023/24. 1/16 финала. 6-8 января

  • Луго – Атлетико – 1:3
  • Эспаньол – Хетафе – 0:1
  • Эльче – Жирона – 0:2
  • Уэска – Райо Вальекано – 0:2 (д.в)
  • Алавес – Бетис – 1:0
  • Арандина – Реал Мадрид – 1:3
  • Бургос – Мальорка – 0:3
  • Аморебьета – Сельта – 2:4
  • Ферроль – Севилья – 1:2
  • Кастельон – Осасуна – 0:1 (д.в)
  • Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в)
  • Эйбар – Атлетик – 0:3
  • Малага – Реал Сосьедад – 0:1
  • Барбастро – Барселона – 2:3
  • Тенерифе – Лас-Пальмас – 2:0
  • Унионистас – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6)
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Кубок Испании по футболу Вильярреал серия пенальти
Источник Sport.ua
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