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Кубок Испании
Унионистас
08.01.2024 17:30 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Вильярреал
7 января матч был прерван на 90-й минуте при счете 1:1, так как пропало освещение, доигрывание – 08.01, 17:30
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 января 2024, 21:23 | Обновлено 08 января 2024, 21:28
308
1

Унионистас – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6). Доигрывание матча. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Испании

08 января 2024, 21:23 | Обновлено 08 января 2024, 21:28
308
1
Унионистас – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6). Доигрывание матча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Унионистас» сенсационно обыграл «Вильярреал» в серии пенальти.

Матч начался 7 января, но был остановлен на 90-й минуте из-за проблем с освещением на стадионе «Рейна София» в Саламанке.

Основное время и дополнительные таймы завершились вничью (1:1). В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки клуба из третьего дивизиона (пен. 7:6).

«Унионистас» вышел в 1/8 финала Кубка Короля, где сыграет против «Барселоны».

Кубок Испании. 1/16 финала

7 января (старт) и 8 января (доигрывание)

Унионистас де Саламанка – Вильярреал 1:1 (пен. 7:6)

Голы: Планас, 87 (пен) – Ахомаш, 82

Видео гола и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Alfred Planas (Унионистас).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Вильярреал).
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Кубок Испании по футболу Унионистас Вильярреал видео голов и обзор серия пенальти доигрывание матча прерванные матчи
Источник Sport.ua
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Swed
Надо же!  Торпедировали подводную лодку.   87 пен. и серия пен.
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