В матче 1/16 финала Кубка Испании «Унионистас» сенсационно обыграл «Вильярреал» в серии пенальти.

Матч начался 7 января, но был остановлен на 90-й минуте из-за проблем с освещением на стадионе «Рейна София» в Саламанке.

Основное время и дополнительные таймы завершились вничью (1:1). В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки клуба из третьего дивизиона (пен. 7:6).

«Унионистас» вышел в 1/8 финала Кубка Короля, где сыграет против «Барселоны».

Кубок Испании. 1/16 финала

7 января (старт) и 8 января (доигрывание)

Унионистас де Саламанка – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6)

Голы: Планас, 87 (пен) – Ахомаш, 82

Видео гола и обзор матча