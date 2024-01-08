Унионистас – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6). Доигрывание матча. Видео голов
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В матче 1/16 финала Кубка Испании «Унионистас» сенсационно обыграл «Вильярреал» в серии пенальти.
Матч начался 7 января, но был остановлен на 90-й минуте из-за проблем с освещением на стадионе «Рейна София» в Саламанке.
Основное время и дополнительные таймы завершились вничью (1:1). В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки клуба из третьего дивизиона (пен. 7:6).
«Унионистас» вышел в 1/8 финала Кубка Короля, где сыграет против «Барселоны».
Кубок Испании. 1/16 финала
7 января (старт) и 8 января (доигрывание)
Унионистас де Саламанка – Вильярреал – 1:1 (пен. 7:6)
Голы: Планас, 87 (пен) – Ахомаш, 82
Видео гола и обзор матча
События матча
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