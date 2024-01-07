Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч с Картахеной

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Валенсии» на матч 1/16 финала Кубка Испании.

Яремчук начнет гостевой поединок против команды «Картахена» на скамейке запасных.

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Встреча начнется 7 января в 22:00 по киевскому времени.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».

Он провел за «летучих мышей» 15 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Стартовые составы команд на матч Картахена – Валенсия