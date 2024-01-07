Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч с Картахеной
Встреча 1/16 финала Кубка Испании начнется 7 января в 20:00
Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Валенсии» на матч 1/16 финала Кубка Испании.
Яремчук начнет гостевой поединок против команды «Картахена» на скамейке запасных.
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Встреча начнется 7 января в 22:00 по киевскому времени.
Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».
Он провел за «летучих мышей» 15 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
Стартовые составы команд на матч Картахена – Валенсия
⚽ STARTING XI 🆚@FCCartagena_efs#CartagenaVCF ⚫⚪🦇| #CopaDelRey👑🏆 pic.twitter.com/DUG3wMDRCt— Valencia CF (@valenciacf_en) January 7, 2024
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