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  4. Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч с Картахеной
Испания
07 января 2024, 19:55 | Обновлено 07 января 2024, 20:47
285
0

Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч с Картахеной

Встреча 1/16 финала Кубка Испании начнется 7 января в 20:00

07 января 2024, 19:55 | Обновлено 07 января 2024, 20:47
285
0
Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч с Картахеной
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Валенсии» на матч 1/16 финала Кубка Испании.

Яремчук начнет гостевой поединок против команды «Картахена» на скамейке запасных.

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Встреча начнется 7 января в 22:00 по киевскому времени.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».

Он провел за «летучих мышей» 15 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Стартовые составы команд на матч Картахена – Валенсия

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Валенсия Кубок Испании по футболу Роман Яремчук стартовые составы Картахена
Источник Sport.ua
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