6 января на «Лофтус Роуд» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Куинз Парк Рейнджерс» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Куинз Парк Рейнджерс

Команда явно сейчас сосредоточена не на амбициозных кубковых задачах. Она продолжает свой затянувшийся регресс в Чемпионшипе. Некогда амбициозный лондонский клуб, что шел на нарушения в финансовой отчетности ради подписания звезд, он и в прошлом сезоне чуть не вылетел, закончив на 20-й позиции. Но сейчас не получается и такое: не часто выигрывая и не набирая в среднем и очка за игру, обручи все больше отдаляются от спасительной зоны. После 1-2 с Кардиффом и вовсе теперь коллектив идет на предпоследней позиции. Не удивительно, что выступление в Кубке Лиги закончились поражением 0-1 дома от Норвича. Понятно, что сейчас тем более нужно бы силы приберечь на борьбу за невылет в Лигу 1.

Борнмут

Клуб летом менял наставника, причем сделал ставку на Андони Ираолу. Молодой баск до этого работал только в родной Испании, сделав имя с Райо Вальекано. И ему понадобилось немало времени, чтобы адаптироваться к Туманному Альбиону в целом и, главное, к английскому футболу, а также поменять вишенок под себя, найдя оптимальные сочетания. Даже странно, что его не уволили при нуле побед в 9 первых турах АПЛ (но примечательно, что тогда в Кубке Лиги выигрывали у Суонси и Сток Сити, уступив лишь Ливерпулю). Но потом все резко изменилось, и с конца осени команда показывала статистика уровня грандов, практически не теряя очков и уверенно выиграв у противников уровня Ньюкасла и Манчестер Юнайтед. И только Тоттенхэм прервал эту выдающуюся серию, победив со счетом 3-1.

Статистика личных встреч

В конце 2021-го года Борнмут по пути в Премьер-Лигу дважды обыграл КПР.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет даже фактор поля. Гости должны реабилитироваться за осечку в крайнем туре Премьер-Лиги - рекомендуем ставить на вишенок при форе -1 гол (коэффициент - 1,88).