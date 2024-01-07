КПР – Борнмут – 2:3. Большой камбэк, Забарный вышел на 84-й. Видео голов

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Борнмут» на выезде одержал волевую победу над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).

Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, гости забили три гола во втором тайме.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле на 84-й минуте.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Куинз Парк Рейнджерс – Борнмут – 2:3

Голы: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Тавернье, 48, Мур, 58, Клюйверт, 69

Видео голов и обзор матча