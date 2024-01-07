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Кубок Англии
КПР
06.01.2024 17:00 – FT 2 : 3
Борнмут
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Англия
07 января 2024, 03:55 | Обновлено 07 января 2024, 04:16
55
0

КПР – Борнмут – 2:3. Большой камбэк, Забарный вышел на 84-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 03:55 | Обновлено 07 января 2024, 04:16
55
0
КПР – Борнмут – 2:3. Большой камбэк, Забарный вышел на 84-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Борнмут» на выезде одержал волевую победу над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).

Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, гости забили три гола во втором тайме.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле на 84-й минуте.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Куинз Парк Рейнджерс – Борнмут – 2:3

Голы: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Тавернье, 48, Мур, 58, Клюйверт, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (КПР).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Sinclair Armstrong (КПР).
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Кубок английской лиги по футболу Куинз Парк Рейнджерс Борнмут видео голов и обзор Илья Забарный
Источник Sport.ua
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