Англия07 января 2024, 03:55 | Обновлено 07 января 2024, 04:16
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КПР – Борнмут – 2:3. Большой камбэк, Забарный вышел на 84-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
07 января 2024, 03:55 | Обновлено 07 января 2024, 04:16
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Борнмут» на выезде одержал волевую победу над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).
Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, гости забили три гола во втором тайме.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле на 84-й минуте.
Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января
Куинз Парк Рейнджерс – Борнмут – 2:3
Голы: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Тавернье, 48, Мур, 58, Клюйверт, 69
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (КПР).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Sinclair Armstrong (КПР).
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