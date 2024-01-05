Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4

2-4 января состоялись матчи 19-го тура Ла Лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Жирона» на 90+1-й минуте вырвала победу у мадридского «Атлетико» со счетом 4:3. Украинский форвард жиронцев Артем Довбик начал поединок в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

На 39-й украинец оформил ассист на Дэйли Блинда и тем самым помог забить 3-й мяч команды в этой встрече. На счету Довбика теперь 11 голов и 5 ассистов в текущей кампании чемпионата Испании.

Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков пропустил матч с «Атлетико» из-за повреждения.

«Реал» Мадрид на своем поле минимально обыграл «Мальорку». Единственный гол на счету Антонио Рюдигера. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл в воротах «сливочных» весь поединок и заработал желтую карточку за излишние эмоции под конец первого тайма.

«Барселона» в гостях обыграла «Лас-Пальмас» 2:1 благодаря голу Илкая Гюндогана с пенальти на 90+3-й минуте.

«Валенсия» дома выиграла у «Вильярреала» со счетом 3:1. Первый гол в игре оформил украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук на 4-й минуте. Роман отыграл 70 минут и был заменен на Хавьера Герра. Для украинца это первый мяч в Ла Лиге и второй в футболке «Валенсии».

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 делят «Реал» Мадрид и «Жирона». У команд по 48 очков. Подопечные Карло Анчелотти являются лидерами турнира благодаря выигранной личной встрече в 8-м туре со счетом 3:0.

На третьей позиции располагается «Барселона» с 41 пунктом. На 4-й строчке идет «Атлетик» Бильбао (38), а топ-5 замыкает «Атлетико» (38). «Валенсия» с Яремчуком располагается на 9-м месте с 26 очками.

Ла Лига 2023/24. 19-й тур. 2-4 января

Хетафе – Райо Вальекано – 0:2

Реал Сосьедад – Алавес – 1:1

Валенсия – Вильярреал – 3:1

Гранада – Кадис – 2:0

Реал Мадрид – Мальорка – 1:0

Сельта – Бетис – 2:1

Жирона – Атлетико – 4:3

Осасуна – Альмерия – 1:0

Севилья – Атлетик – 0:2

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 19 туров