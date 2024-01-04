Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Наставнику «сливочных» не понравилось то, что Андрей получил желтую за разговоры
В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за эмоциональный протест против решения арбитра.
По информации Defensa Central, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти после матча в раздевалке был очень недоволен тем, что Лунин и бразилец Родриго получили желтые карточки за протесты к арбитру и раскритиковал обоих игроков.
«Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры», – передает слова Анчелотти источник.
Ранее сообщалось, что Анчелотти выбрал Кепу Аррисабагу стартовым вратарем на следующий матч.
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