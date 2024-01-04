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  4. Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Испания
04 января 2024, 10:57 |
11396
7

Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины

Наставнику «сливочных» не понравилось то, что Андрей получил желтую за разговоры

04 января 2024, 10:57 |
11396
7
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Defensa Central. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за эмоциональный протест против решения арбитра.

По информации Defensa Central, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти после матча в раздевалке был очень недоволен тем, что Лунин и бразилец Родриго получили желтые карточки за протесты к арбитру и раскритиковал обоих игроков.

«Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры», – передает слова Анчелотти источник.

Ранее сообщалось, что Анчелотти выбрал Кепу Аррисабагу стартовым вратарем на следующий матч.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Родриго Гоес Реал Мадрид Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник DefensaCentral
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Умник
Футбол это не балет, эмоции нужны.
Андрюха красава. А все остальное пиар на Реале.
Не зря самый сильный в мире клуб.
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+1
Octopus
С одной стороны, разговоры ничего не дают, когда это арбитр менял решение после них? А с другой если молчать арбитры будут безнаказанно творить всякую дичь, и вар не поможет. На сайте-первоисточнике этой новости кто-то в комментариях написал, что судьи главные коррупционеры и преступники в Испании. Нас судил замечательный испанский арбитр Х.Мансано.
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0
Alex86 1
На лавку опять вернет и трызда топарю нашему
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0
Показать Скрыть 1 ответ
luceorius
 Тут Анчелотті має рацію, зазделегідь готуючи гравців до нововведення про вилучення на 10 хв. за розмови.
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0
Роман Роизин
Идет он на х....этот папа карло
Делать мозги своим работникам когда есть результат. 
 Он точно недолюбливает Андрея
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0
potemkin78
скажем откровенно вчера Лунин немного неуверено стоял, фартануло, как бы это ему не аукнулось, ибо теперь у карло есть повод
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-1
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