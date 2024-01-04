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  4. Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Испания
04 января 2024, 07:26 |
2028
0

Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов

Диего прокомментировал поражение своих подопечных в матче 19-го тура Ла Лиги

04 января 2024, 07:26 |
2028
0
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

После завершения встречи наставник «матрасников» Диего Симеоне прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я всегда смотрю на положительную сторону: мы начали не очень хорошо, они превосходили нас в течение 30 минут, но когда мы атаковали, мы забивали голы, возникала опасность, мы сумели сравнять счет и провели отличный второй тайм.

Мы приложили огромные усилия. Я видел, что игроки очень устали. Последняя атака, цель Жироны забить... Остается только поздравить их.

Мы не были достаточно сильны в защите, чтобы решить некоторые моменты, которые в итоге завершались голом.

Отставание от лидеров? Я не смотрю дальше кубковой игры.

Сегодня я увидел огромные усилия. Работа на протяжении второго тайма была очень позитивной. Поражение – это плохо, но мы проиграли сопернику, который будет в Лиге Чемпионов. Мы не были такими напористыми, как они, и поздравляем нашего соперника, потому что это была отличная игра», – заявил Симеоне.

Видеообзор матча Жирона – Атлетико – 4:3

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Источник Marca
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