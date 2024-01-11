Реал – Барселона. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее «сливочные» победили каталонцев со счетом 2:1.

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.