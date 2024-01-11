Испания11 января 2024, 23:12 |
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Реал – Барселона. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января трансляцию финального матча Суперкубка Испании
11 января 2024, 23:12 |
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В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее «сливочные» победили каталонцев со счетом 2:1.
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Реал – БарселонаСмотреть трансляцию
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