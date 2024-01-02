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ATP
02 января 2024, 17:40 | Обновлено 02 января 2024, 17:41
234
0

Определились две пары 1/4 финала United Cup

Осталось узнать еще три команды-участницы плей-офф

02 января 2024, 17:40 | Обновлено 02 января 2024, 17:41
234
0
Определились две пары 1/4 финала United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка и Новак Джокович

В Австралии завершился еще один игровой день командного турнира United Cup.

В рамках группового раунда осталось сыграет еще противостояния Греция – Канада и Франция – Италия, но уже сейчас известны пять команд-четвертьфиналистов. Две пары 1/4 финала уже сформированы: 3 января Польша сыграет против Китая, а Австралия в тот же день сразится с Сербией.

Сборная Норвегии ожидает лучшую команду группы D, еще в одной паре сыграют лучшая команда группы B и лучшая вторая команда из тех, что играли в Сиднее (группы B, D или Хорватия).

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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