Определились две пары 1/4 финала United Cup
Осталось узнать еще три команды-участницы плей-офф
В Австралии завершился еще один игровой день командного турнира United Cup.
В рамках группового раунда осталось сыграет еще противостояния Греция – Канада и Франция – Италия, но уже сейчас известны пять команд-четвертьфиналистов. Две пары 1/4 финала уже сформированы: 3 января Польша сыграет против Китая, а Австралия в тот же день сразится с Сербией.
Сборная Норвегии ожидает лучшую команду группы D, еще в одной паре сыграют лучшая команда группы B и лучшая вторая команда из тех, что играли в Сиднее (группы B, D или Хорватия).
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