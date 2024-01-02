Определились две пары 1/4 финала United Cup

В Австралии завершился еще один игровой день командного турнира United Cup.

В рамках группового раунда осталось сыграет еще противостояния Греция – Канада и Франция – Италия, но уже сейчас известны пять команд-четвертьфиналистов. Две пары 1/4 финала уже сформированы: 3 января Польша сыграет против Китая, а Австралия в тот же день сразится с Сербией.

Сборная Норвегии ожидает лучшую команду группы D, еще в одной паре сыграют лучшая команда группы B и лучшая вторая команда из тех, что играли в Сиднее (группы B, D или Хорватия).

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей