Леся ЦУРЕНКО: «Я все равно попаду в посев АО 2024»

Украинская теннисистка Леся Цуренко дала оценку своим шансам относительно попадания в посев на Открытом чемпионате Австралии и поделилась мнением об условиях на турнирах на австралийском континенте.

«Да я слежу за обновлениями рейтинга. В прошлом году я сыграла не так много турниров и, наверное, у меня и не набралось даже этих необходимых теперь 18 турниров, поэтому кто-то меня обогнал, наверное Эмма Наварро. Но поскольку в этом году уже есть несколько отказов среди высокорейтинговых теннисисток (Каролина Мухова, Белинда Бенчич, Петра Квитова – прим. источника), то я все равно попаду в посев, а буду я там 29-я или 32-я уже особой разницы не имеет.

Окленд? Игровые условия здесь не сильно отличаются. Возможно здесь немного прохладнее, чем, например, в Брисбене или Сиднее - я смотрела там где-то плюс 30, а здесь у нас +25. Но, например, когда я играла в пиковое время было очень жарко, а вечером температура сильно падает, так что вечером и утром здесь очень приятно», – рассказала Цуренко.