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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
31.12.2023 16:00 – FT 3 : 1
Борнмут
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Англия
31 декабря 2023, 19:59 | Обновлено 31 декабря 2023, 20:01
483
2

Тоттенхэм – Борнмут – 3:1. Забарный не спас. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты 20-го тура АПЛ

31 декабря 2023, 19:59 | Обновлено 31 декабря 2023, 20:01
483
2
Тоттенхэм – Борнмут – 3:1. Забарный не спас. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 3:1
Голы: Сарр, Сон, 71, Ришарлисон, 80 – Скотт, 84

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Сарр (Скипп, 32), Бентанкур (Хойбьерг, 58), Джонсон (Хиль, 83), Ло Чельсо (Дайер, 83), Сон, Ришарлисон (Велиз, 82)
Борнмут: Нето, Смит (Брукс, 81), Забарный, Сенеси, Оттара (Ааронс, 46), Кристи (Скотт, 69), Кук, Тавернье, Клюйверт (Биллинг, 61), Синистерра (Семейо, 61), Соланке

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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