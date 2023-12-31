Тоттенхэм – Борнмут – 3:1. Забарный не спас. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты 20-го тура АПЛ
31 декабря состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм» и «Борнмут».
Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Тоттенхэм – Борнмут – 3:1
Голы: Сарр, Сон, 71, Ришарлисон, 80 – Скотт, 84
Тоттенхэм: Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Сарр (Скипп, 32), Бентанкур (Хойбьерг, 58), Джонсон (Хиль, 83), Ло Чельсо (Дайер, 83), Сон, Ришарлисон (Велиз, 82)
Борнмут: Нето, Смит (Брукс, 81), Забарный, Сенеси, Оттара (Ааронс, 46), Кристи (Скотт, 69), Кук, Тавернье, Клюйверт (Биллинг, 61), Синистерра (Семейо, 61), Соланке
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупный турнир пройдет в Швеции
Артем уверен, что гражданская позиция важнее