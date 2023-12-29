В воскресенье, 31 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «шпоры» занимают 5-ю строчку с 36 очками, а «Борнмут» идет 12 с 25 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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