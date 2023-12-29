Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 декабря в 16:00 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 31 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «шпоры» занимают 5-ю строчку с 36 очками, а «Борнмут» идет 12 с 25 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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