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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
31.12.2023 16:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2023, 11:10 | Обновлено 29 декабря 2023, 11:23
24
0

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 декабря в 16:00 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги

29 декабря 2023, 11:10 | Обновлено 29 декабря 2023, 11:23
24
0
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Борнмут

В воскресенье, 31 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «шпоры» занимают 5-ю строчку с 36 очками, а «Борнмут» идет 12 с 25 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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