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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
31.12.2023 16:00 – FT 3 : 1
Борнмут
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Англия
31 декабря 2023, 18:08 |
1028
2

Тоттенхэм обыграл Борнмут, Забарный отыграл весь матч

Уверенная победа лондонской команды

31 декабря 2023, 18:08 |
1028
2
Тоттенхэм обыграл Борнмут, Забарный отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» в своем последнем матче 2023 года принимал «Борнмут». Лондонская команда выиграла 3:1 благодаря голам Сарра, Сона и Ришарлисона, а «Борнмут» проиграл впервые с 4 ноября.

Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

«Тоттенхэм» завершает год на 5-й позиции, а их соперник – 12-й.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Тоттенхэм – Борнмут 3:1
Голы: Сарр, Сон, 71, Ришарлисон, 80 - Скотт, 84

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Сарр (Скипп, 32), Бентанкур (Хойбьерг, 58), Джонсон (Хиль, 83), Ло Чельсо (Дайер, 83), Сон, Ришарлисон (Велиз, 82)

Борнмут: Нето, Смит (Брукс, 81), Забарный, Сенеси, Оттара (Ааронс, 46), Кристи (Скотт, 69), Кук, Тавернье, Клюйверт (Биллинг, 61), Синистерра (Семейо, 61), Соланке

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Источник Sport.ua
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Swed
Почти мои 4:2, но только 3:1.  И без шансов для зимней вишни.
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