Тоттенхэм обыграл Борнмут, Забарный отыграл весь матч

«Тоттенхэм» в своем последнем матче 2023 года принимал «Борнмут». Лондонская команда выиграла 3:1 благодаря голам Сарра, Сона и Ришарлисона, а «Борнмут» проиграл впервые с 4 ноября.

Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

«Тоттенхэм» завершает год на 5-й позиции, а их соперник – 12-й.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Тоттенхэм – Борнмут 3:1

Голы: Сарр, Сон, 71, Ришарлисон, 80 - Скотт, 84

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Сарр (Скипп, 32), Бентанкур (Хойбьерг, 58), Джонсон (Хиль, 83), Ло Чельсо (Дайер, 83), Сон, Ришарлисон (Велиз, 82)

Борнмут: Нето, Смит (Брукс, 81), Забарный, Сенеси, Оттара (Ааронс, 46), Кристи (Скотт, 69), Кук, Тавернье, Клюйверт (Биллинг, 61), Синистерра (Семейо, 61), Соланке