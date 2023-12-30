31 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда пытается отвоевать позиции, утраченные в прошлом сезоне. Причем без Харри Кейна, многолетнего лидера и главного бомбардира, и с Энджем Постекоглу, что впервые в своей тренерской биографии работает в топ-дивизионе, еще и с клубом, ставящим пусть не максимальные, но амбициозные планы. И ведь австралиец с греческими корнями начинал на Туманном Альбионе блестяще: 8 побед и 2 ничьи (в АПЛ, Кубок Лиги закончился первому же противнику, Фулхэму). Но медовый месяц в английском футболе в ноябре сменился спадом, с 4-мя победами, пусть и при ничьей с Манчестер Сити, чемпионом, что тоже переживал непростой отрезок. Только в декабре снова начало получаться, причем Ньюкасл разгромили 4-1. Но от Брайтона быстро пропустили дважды, потом еще пару голов, в итоге еле избежав полного позора, закончив 2-4.

Борнмут

Клуб по итогам позапрошлого сезона вернулся в АПЛ. Добившийся этого Паркер, правда, вскоре был уволен после серии поражений. Но молодой преемник, О'Нил, справился неплохо, уверенно выжив с вишенками в Премьер-Лиге. Как только сезон закончился, с Гари попрощались без лишних сантиментов - его решили сменить на Андони Ираолу. Баск, правда, впервые появился в Туманном Альбионе, и довольно долго осваивался там. Но постепенно получилось прибавлять, поднявшись назад в середину таблицы. Чего стоят 3-0 с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. А вот с Лутоном не доиграли, Локьера, капитана соперников, пришлось откачивать прямо на поле. После такой драмы получилось выиграть дважды, забивая и Ноттингем Форест, и Фулхэм по 3 мяча.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись выездными победами 3-2. А в конце лета Хотспурс оформил 2-0 в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Хотспурс. Но, учитывая кураж вишенок, ставим на гостей при форе +1,0 голов (коэффициент - 1,68).