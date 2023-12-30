Ювентус минимально обыграл Рому, воспользовавшись осечкой Интера
Единственный гол в матче забил Адриен Рабьо
Состоялся центральный матч 18-го тура Серии А, в котором «Ювентус» минимально переиграл «Рому».
Единственный гол на 47-й минуте забил французский полузащитник Адриен Рабьо.
«Ювентус» воспользовался осечкой «Интера» и сократил отставание от миланского клуба до 2 очков. «Рома» находится на седьмой позиции.
Чемпионат Италии. 18-й тур
«Ювентус» – «Рома» – 1:0
Гол: Рабьо (47).
«Ювентус» – Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Веа, Костич (Айлинг, 76), Рабьо, Локателли, Маккенни (Ругани, 90), Йылдыз (Кьеза, 66), Влахович (Милик, 76).
«Рома» – Руй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски (Азмун, 80), Паредес (Эль-Шаарави, 74), Кристанте, Бове (Пеллегрини, 64), Дибала, Лукаку.
FT | ⌛️ | We end 2023 with victory! 🎉#JuveRoma pic.twitter.com/Rlq7rKrRX8— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 30, 2023
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