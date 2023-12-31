Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы добились важного результата»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от победы команды над «Ромой» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Хороший матч. Играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует Жозе Моуриньо.

Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно. После перерыва мы забили и могли сделать это еще раз. Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас.

Сейчас мы в хорошей физической форме. Сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от «Ромы» и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов», – заявил Массимилиано Аллегри.