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30.12.2023 21:45 – FT 1 : 0
Рома
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Италия
31 декабря 2023, 01:52 |
49
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы добились важного результата»

Тренер «Ювентуса» – о матче с «Ромой»

31 декабря 2023, 01:52 |
49
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы добились важного результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от победы команды над «Ромой» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Хороший матч. Играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует Жозе Моуриньо.

Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно. После перерыва мы забили и могли сделать это еще раз. Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас.

Сейчас мы в хорошей физической форме. Сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от «Ромы» и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов», – заявил Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» в таблице Серии А занимает 2-е место, имея 43 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Массимилиано Аллегри Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Рома Рим
Источник Football-Italia
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